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  4. Adana'da ormanlık alanda infaz! Başlarından vurulmuş halde bulundular

Adana'da ormanlık alanda infaz! Başlarından vurulmuş halde bulundular

28.02.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşanan korkunç olayda, yol kenarında iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bir kadın ve bir erkeğin silahla başlarından vurulduğunu tespit etti. Erkek olay yerinde hayatını kaybederken, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi atlına alındı.

Adana'da ormanlık alanda infaz! Başlarından vurulmuş halde bulundular

Adana'daki feci olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nde saat 16.00’da meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan 2 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

BAŞLARINDAN VURULDULAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Abdülsamet Kocaman olduğu öğrenilen kişinin başından vurularak öldürüldüğünü Zülfiye D.’nin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. 24 yaşındaki Zülfiye D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Kocaman’ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA-İHA)

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