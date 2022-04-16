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Adana'da polise silahlı saldırı! Ağır yaralandı

16.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Yüreğir ilçesinde silah bulundurma suçundan aranan şahsı almaya gelen polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Adana'da polise silahlı saldırı! Ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1327 sokakta meydana geldi.

Silah bulundurma suçundan aranması olduğu öğrenilen Süleyman I. adlı şahıs, evine gelen polislere, yandaki başka bir evden gelerek silahla ateş açtı.

Saldırıda polis memuru Hasan Arık göğsünden vurularak ağır yaralandı. Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken silahlı saldırgan Süleyman I, olaydan sonra kaçtı.

Ekipler, zanlıyı kısa süre sonra arka sokakta yakaladı. (DHA)

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Adana silahlı saldırı
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