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  4. Adana'da vahşet! Boğazını kesip ayağına taş bağladıktan sonra suya atmışlar

Adana'da vahşet! Boğazını kesip ayağına taş bağladıktan sonra suya atmışlar

11.11.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalında, boğazı kesildikten sonra ayağına taş bağlanıp, çuvala konulan erkek cesedi bulundu.

Adana'da vahşet! Boğazını kesip ayağına taş bağladıktan sonra suya atmışlar

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine balı Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında köprüden geçen bir kişi, çuval içinde ceset gördü ve hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler de cesedin çıkartılması için su altı polisine bilgi verdi.

Su altı polisi kanal içindeki çuvalda bulunan cesedi karaya çıkardı. İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazının kesilerek öldürüldüğü ve daha sonra ayağına taş bağlanıp çuvala konduktan sonra sulama kanalına atıldığı belirlendi.

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KİMLİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için parmak izi çalışması başlatırken, bir taraftan da kayıp başvurularını inceliyor. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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