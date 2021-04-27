Adele, Oscar partisinde dağıttı

2021 Oscar Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Daniel Kaluuya, ödül töreni sonrası bir parti düzenledi. Drake, Amber Chardae Robinson, rapçi JID, Tyga, Jasmine Tookes ve nişanlısı Juan David Borrero gibi isimlerin katıldığı partide Adele de vardı. Adele'in tercih ettiği kombinin fiyatı ise 3070 dolar (25.194 TL).

ADELE'İN BOŞANMASI 2 YIL SÜRDÜ

32 yaşındaki şarkıcı, 2 yıl süren boşanma davası sonuçlandıktan sonra ilk kez bir etkinlikte görüntülendi. Sabaha kadar süren partide bir hayli neşeli görünen Adele’in o halleri partiye katılan diğer isimlerin Instagram paylaşımlarında gözler önüne serildi.

