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Tarihi saat kulesinde bayrak krizi! Vali, uzman raporuna sert çıktı: 'Herkes haddini bilecek'

29.04.2024 11:59
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Antalya'nın sembollerinden ve çalınan saatiyle gündem olan tarihi saat kulesine bayrak çekmek için dikilen gönder, kentte tartışmaya neden oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in 'Derhal' talimatıyla dikilen göndere ilişkin, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 'Yapıya zarar veriyor, düşme riski var' raporu hazırladı. Rapora tepki göstererek kurulu uyaran Vali Şahin, "Herkes haddini bilecek. O bayrak en güzel şekilde orada dalgalanacak" dedi. İşte detaylar...

Tarihi saat kulesinde bayrak krizi! Vali, uzman raporuna sert çıktı: 'Herkes haddini bilecek'

Kentin en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde saat kulesi olarak inşa edilen yapının restorasyon çalışmasında dört bir tarafındaki saatlerin orijinal olmadığı ortaya çıktı, 1985 yılında çalınmış olabileceği değerlendirildi. Yerine takılan saatlerin plastik olduğu, bu saatleri tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de yıllar içerisinde ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı tespit edildi.

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Geçen şubat ayında orijinal olmayan saat mekanizmasının ikizi, bir koleksiyonerden alınıp bakım yapıldıktan sonra saat kulesine yerleştirildi. Saat mekanizmasına kavuşan kulede, 1990'lı yıllardaki fotoğraflarında gönderde dalgalanan Türk bayrağını gören Antalya Valisi Hulusi Şahin, kuleye bir de Türk bayrağı asılması talimatını verdi. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, bayrak kanununa uygun olacak ölçülerde gönder ve Türk bayrağını kulenin tepe noktasına yakın bir yere yerleştirmek için uzmanlardan görüş alıp rapor hazırladı. Vali Şahin'in onayının ardından gönder, kulenin çelik iskeletine sabitlenip düşme ihtimaline karşı çelik halatlarla desteklendi.

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KORUMA BÖLGE KURULU VE VALİLİK KARŞI KARŞIYA GELDİ

Çalışma sonunda yapıda inceleme yapan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları, Türk bayrağının bağlı olduğu gönderin, saat kulesinin yapısına ve taş, sıva gibi yapı elemanlarına zarar vereceği yönünde rapor hazırladı. Vali Şahin, bayrağın saat kulesine bitişik zeminden yükselen bir göndere asılması gerektiğini belirten uzmanlara, bayrağın yerinde duracağını ve yapıya da bir zararı olmadığını söyledi. Valilik ve Koruma Bölge Kurulu arasında tartışılan konu son toplantıda tekrar gündeme geldi. Kurul üyeleri Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram'ı görüşünü almak için toplantıya davet etti. Bayrağın kuleye asılmadan önce kurula gelmesi gerektiğini hatırlatan kurul üyelerine Karabayram, "Antalya Valisi Hulusi Şahin'in talimatı 'Derhal bayrak dikilsin' şeklindeydi. Ben de verilen talimatı ertesi gün yerine getirdim. Kuleye bir zararı yoktur" raporu verdi.

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'BİR SIKINTI VE TEHLİKESİ YOK'

Kurul üyeleri uzmanlarla saat kulesindeki çalışmayı tekrar inceleyeceklerini ve yeni bir rapor hazırlayacaklarını bildirdi. Yaşananlardan sonra tarihi yapılarda uzun yıllar çalışmalar yürüttüğünü ifade eden inşaat mühendisi Taylan İnce ile gönderin yerleştirildiği noktaya kule vinçle çıkan Karabayram, yeniden bir inceleme yaptırdı. İnceleme sonunda İnce, "Uzun yıllar bu tür yapılarda inceleme yaptım. Gönderin boyut ve yapılarına baktık bir sıkıntı yok. Bir tehlikesi de yok. Tedbir olarak zincir bağlantısı da yapılmış" dedi.

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Karabayram, saat kulesinin yeni saatiyle ilgili proje hazırlanırken bayrağın unutulduğunu ve Vali Şahin'den bu yönde talimat geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizzat talimat verildi. 'Derhal Türk bayrağımız yerine yerleştirilsin' diye Antalya Valimiz Hulusi Şahin tarafından verildi. Hatta sabahın çok erken bir vaktinde geldi talimat. Özellikle bu konuyu bire bir takip etti. Bayrak yapının içindeki konstrüksiyona monte edildi. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden bir yazı geldi ve bayrağın rüzgar riski nedeniyle orada olmaması gerektiği, yapının projesi onaylanırken bayrak öngörülememişti denildi."

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'VALİMİZ SERT BİR DİLLE UYARDI'

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, yapıya uygun olmadığı, kaldırılması gerektiği yönündeki raporuna Vali Şahin'in tepki gösterdiğini de anlatan Karabayram, "Valimiz sert bir dille uyardı. 'Herkes haddini bilecek. O bayrak en güzel şekilde orada dalgalanacak' dedi. Valimizin bu davranışından bizler de onur duyduk" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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