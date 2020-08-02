MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adele son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamadı

Adele son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Adele, verdiği kilolarla yine gündem oldu... Son dönemde fazla kilolarından kurtulan Adele, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile hayranlarını şaşkına çevirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Adele'i tanıyamadıklarını söyledi.

Adele son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamadı

İngiltere’nin önde gelen sanatçılarından Adele dün gece yaptığı sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını şaşkına çevirdi… İlk albümünü 2008 yılında yapan ve o zamandan beri imajını çok değiştirmeyen 32 yaşındaki Adele’in Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraf, hayranlarına “Yok artık” dedirtti.

Adele’in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf 3.5 milyondan fazla insanın beğenisini topladı.

Adele'in 45 kilo vermesinin sırrı ortaya çıktı! 'Sabahları yeşil sebze suyu içer ve...'Adele'in 45 kilo vermesinin sırrı ortaya çıktı! 'Sabahları yeşil sebze suyu içer ve...'

ABD’li şarkıcı Beyonce’nin yeni albümü “Black Is King”in görüldüğü ekran önünde poz veren Adele’in fazla kilolarından kurtulması ve imajını değiştirmesi dikkat çekti. Uluslararası kamuoyunun fön çekilmiş düz saçlarla görmeye alışık olduğu ve fazla kiloları sebebiyle bol giyinen Adele’in saçlarını kıvırcık yapması çok sayıda beğeni topladı.
paylasim-instagram

2019 yılının ekim ayında çekilen fotoğraflarda kilo vermeye başlayan Adele’in 2012-2016 yılları arasında Pete Geracimo isimli antrenör ile çalıştığı açıklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Kanada’da Salmonella paniği

Kanada’da Salmonella paniği

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı! Her şeyi açıklayacak

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı! Her şeyi açıklayacak

Duayen gazeteci Mithat Bereket’in son hali sevenlerini üzdü

Duayen gazeteci Mithat Bereket’in son hali sevenlerini üzdü

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belçim Bilgin yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Çeşme tatilinde!

Yeni sevgilisiyle Çeşme'de yakalandı

Aleyna Tilki ailesiyle bayram kahvaltısında...

Aile pozuna beğeni yağdı

Yıldız Asyalı ayrılığına sebep olan köpeği arıyor! Ağlayarak isyan etti

Ayrılıktan sonra şoke eden olay! 'Ona zarar vereni mahvedeceğim'

İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Pascal Nouma: Alkolü tamamen bırakın çay için

'Alkolü tamamen bırakın çay için'

Ivana Sert'ten romantik paylaşım

Ivana Sert'ten romantik paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.