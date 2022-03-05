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Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu! Yeni Malatyaspor'dan ayrılmıştı, sürpriz tercih

05.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'da hem teknik sorumlu hem de futbolcu olarak görev yapan ancak yolları ayrılan Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu. Futbol oynamaya devam etmek istediğini her fırsatta dile getiren Büyük, Polonya Ligi ekibi Wisla Krakow ile anlaşma sağladı.

Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu! Yeni Malatyaspor'dan ayrılmıştı, sürpriz tercih

Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu. Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Büyük'ün temsilciliğini yapan Erdem Karagöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürpriz transferi duyurdu.

ADEM BÜYÜK WİSLA KRAKOV'LA ANLAŞTI

Son olarak Yeni Malatyaspor'da hem teknik direktör hem futbolcu olarak görev yapan ancak yollarını ayıran Adem Büyük, Polonya ekibi Wisla Krakow ile anlaştı. Adem Büyük'ün temsilciliğini yapan Erdem Karagöl sosyal medya hesabından Polonya yolculuğunu paylaştı.

"5 TAKIMDAN TEKLİF VAR"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra birçok teklifin geldiğini ifade eden Adem Büyük, "Şu an 5 takımdan gelen halihazırda teklifler var. Tabii ki görüşme olabilir çünkü şu anda serbest statüde yer alıyorum. Menajerim bunları değerlendirecektir. Bizim hakkımızda en doğrusu, en hayırlısı neyse ona karar vereceğiz. Düşünmek için zamanımız var" dedi.

'AFFIMIZI İSTEDİK' DEMİŞTİ

Adem Büyük Wisla Krakow'dan teklif aldığını söyleyerek "Orada transfer dönemi devam ediyordu. Polonya'nın güçlü ve köklü kulüplerinden olan Wisla Krakow'dan teklif geldi. Buna ilk başta çok olumlu baktık yaşanan son gelişmeler, savaş mevzusu nedeniyle eşimle bu konuyu konuştuk; ilk başta teklifi kabul ettik ama sonrasında affımızı istedik.

Aslında gidip mayıs ayına kadar oynamak istiyordum. Şu an için öyle bir şeye gerek olmadığına karar verdik. Tamamen yaşanan savaşla alakalı bir karar. Ukrayna ve Polonya birbirine çok yakın bu nedenle de affımı istedim. O yüzden bu transfer gerçekleşmedi. Ama her an her şey olabilir" diye konuşmuştu.


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Yeni Malatyaspor Adem Büyük
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