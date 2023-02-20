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  4. Adem Metan Hatay'daki depremin ardından yaptığı paylaşımı sildi: Panik havası içerisinde attığım videoyu kaldırdım

Adem Metan Hatay'daki depremin ardından yaptığı paylaşımı sildi: Panik havası içerisinde attığım videoyu kaldırdım

20.02.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Defne'de akşam saatlerinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde daha önceden hasar gören binalardan bazılarının da yıkıldığı belirtildi. Uzun süredir bölgede çalışmalar yapan Adem Metan da sarsıntı sonrası bir video paylaşarak "Her yer yıkıldı" dedi. Metan daha sonra ise yaptığı paylaşımı silerek "Panik havası içerisinde attığım videoyu kaldırdım" açıklamasını yaptı.

Adem Metan Hatay'daki depremin ardından yaptığı paylaşımı sildi: Panik havası içerisinde attığım videoyu kaldırdım

AFAD, Hatay Defne'de saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.04'te meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Bölgede günlerdir canlı yayınlar yapan dijital içerik üreticisi Adem Metan da sarsıntıya sokakta yakalandı.

PAYLAŞTIĞI VİDEOYU KALDIRDI

Depremin hemen ardından video paylaşan Metan "Her yer yıkıldı. Kalan yerlerin hepsi yıkıldı" ifadelerini kullandı.

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Metan bir süre sonra ise yeni bir paylaşım yaparak "Panik havası içerisinde attığım videoyu kaldırdım. Gerçekten çok korkutucu bir an yaşadık. Bölgedeki herkes yaşadı. Ambulanslar şu anda şehir merkezine gidiyor. Sahra hastanenin yolu tek yön açık." açıklamasını yaptı.

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CÜNEYT ÖZDEMİR: SAHRA HASTANESİNE GİDEN YOL ÇÖKMÜŞ

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adem Metan'la konuşmasını paylaştı. Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Adem Metan aradı sahra hastanesine giden yol çökmüş ambulanslar ulaşamıyormuş. Duyurmamı istedi…"

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