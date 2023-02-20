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  4. Adem Metan Hatay Defne'deki depremin ardından paylaştı: Kalan yerlerin hepsi yıkıldı

Adem Metan Hatay Defne'deki depremin ardından paylaştı: Kalan yerlerin hepsi yıkıldı

20.02.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Defne'de akşam saatlerinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde daha önceden hasar gören binalardan bazılarının da yıkıldığı belirtildi. Uzun süredir bölgede çalışmalar yapan Adem Metan da sarsıntı sonrası bir video paylaştı. Korku dolu anları anlatan Metan "Her yer yıkıldı" dedi.

Adem Metan Hatay Defne'deki depremin ardından paylaştı: Kalan yerlerin hepsi yıkıldı

AFAD, Hatay Defne'de saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.04'te meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Bölgede günlerdir canlı yayınlar yapan dijital içerik üreticisi Adem Metan da sarsıntıya sokakta yakalandı.

Depremin hemen ardından video paylaşan Metan "Her yer yıkıldı" diyerek yaşanan korku dolu anları özetledi. Metan başka bir paylaşımında ise "Kalan yerlerin hepsi yıkıldı" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÖZDEMİR: SAHRA HASTANESİNE GİDEN YOL ÇÖKMÜŞ

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adem Metan'la konuşmasını paylaştı. Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Adem Metan aradı sahra hastanesine giden yol çökmüş ambulanslar ulaşamıyormuş. Duyurmamı istedi…"

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