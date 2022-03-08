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Adeta saatli bomba: Safra kesesi taşları ölümcül olabilir! Safra kesesi taşları bitkisel yollarla eritilebilir mi?

08.03.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safra kesesi taşları, safra kesesinin en sık rastlanan hastalığıdır. Safra, karaciğer tarafından yapılıp ince bağırsağa doğru akarken safra kesesinde birikir. Gerektiğinde safra kesesi kasılıp, yemeğin sindirimi için oniki parmak bağırsağına doğru safranın akmasını sağlar. Safra kesesinde biriken safranın yapısını oluşturan maddelerden bazılarının artması veya azalması tortular oluşup, safra kesesinde çökerek taş oluşumuna neden olabilir.

Adeta saatli bomba: Safra kesesi taşları ölümcül olabilir! Safra kesesi taşları bitkisel yollarla eritilebilir mi?

Yağlı, yumurtalı ya da kızartma ağırlıklı beslenme sonrası oluşan hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, karın sağ üst kısmında ağrı, sağ kürek kemiğine ve sırta vuran ağrılar safra kesesi taşına bağlı oluşabilecek belirtilerdir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.

SAFRA KESESİ TAŞI KİMLERDE SIK GÖRÜLÜR?

  • Kilolu kişiler de
  • Hızlı kilo verenlerde
  • Kadınlarda
  • Kolesterol ilacı kullananlarda
  • Herediter sferositoz hastalarında

SAFRA KESESİ TAŞLARI İLAÇLA TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Şikâyete sebep olan safra kesesi taşlarının tek tedavisi cerrahidir. Safra kesesi taşlarını ilaçla ya da bitkisel yöntemlerle tedavi etmeye çalışmak hayati tehlikeler oluşturan sonuçlar doğurabilir. Şayet tedavi edilmezlerse safra kesesi taşları birçok sağlık sorununa neden olabilir. Bu sorunlar arasında safra kesesi iltihabı, safra yolları iltihabı safra kesesi delinmesi, tıkanma sarılığı, pankreas iltihabı, safra kesesi kanseri gibi problemler sayılabilir. Bu problemlerin bazıları ölümcül olabilir.

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Ülkemizde pankreas iltihabının en sık sebebi safra kesesi taşlarıdır. Yapılan çalışmalar safra kesesi kanseri ile safra kesesi taşları arasında bağlantı olduğunu düşündürmektedir.

SAFRA KESESİ TAŞLARI SAATLİ BOMBA!

Oluşabilecek sağlık sorunları göz önüne alındığında safra kesesi taşlarına saatli bomba benzetmesi yapmak hiç de yanlış olmaz. Safra kesesi taşı hastaları her an ciddi bir sağlık problemi ile karşı karşıya kalabilirler.

Safra kesesi taşları tesadüfen yapılan ultrasonografide saptanabileceği gibi, karın sağ üst tarafında şiddetli ağrı, sarılık, sırt ağrısı, şişkinlik, bulantı gibi şikayetler için yapılan tetkiklerde de saptanabilir. Safra kesesi taşı tanısı için altın standart yöntem ultrasonografidir.

TEK TEDAVİ YÖNTEMİ CERRAHİDİR

Sağlık sorunu oluşturan safra kesesi taşlarında tek tedavi yöntemi cerrahidir. Safra kesesi ameliyatları deneyimli cerrahlar tarafından % 95 oranında kapalı yöntemle yapılmaktadır. Geçirilen iltihaplar, önceden geçirilmiş ameliyatlar ve anatomik problemler bazı hastalarda bu ameliyatın açık yapılmasına neden olabilir.
Sessiz kalan ve tesadüfen saptanan safra kesesi taşlarında tedavi konusu tartışmalıdır.

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Bu safra kesesi taşlarının takip edilebileceği yönünde görüşler de vardır. Fakat safra kesesi taşlarının oluşturabileceği problemler ölüme kadar gidebilecek süreçlere zemin hazırladığından, hekim ve hasta cerrahi ya da takip kararını tüm riskleri değerlendirerek beraber vermelidir.

SAFRA KESESİ TAŞLARI BİTKİSEL İLAÇLARLA ERİTİLEBİLİR Mİ?

Safra kesesi taşlarını eritmeye ya da küçültmeye çalışmak ölümcül problemlere neden olabilir. Safra kesesi taşlarının tek tedavi yöntemi cerrahidir.


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