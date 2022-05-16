Başrolünde Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Mert Doğan gibi oyuncuların yer aldığı Adı Sevgi dizisi hakkında final kararı konuşuluyor. Dizinin sevenleri, iddiaların doğru olup olmadığını araştırıyor. Peki Adı Sevgisi dizisi final mi yapıyor? Adı Sevgi bitiyor mu, ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

ADI SEVGİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Adı Sevgi dizisiyle ilgili final kararı alındığı konuşuluyordu. Söz konusu dizide Elif Türkkan rolüne hayat veren Gizem Güneş'in sosyal medya paylaşımı, iddiaları doğruladı.

Instagram hesabının hikaye kısmından dizinin fragmanını paylaşan Gizem Güneş, "Haftaya final bölümümüzle veda ediyoruz." diye yazdı.

ADI SEVGİ OYUNCULARI

Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)



