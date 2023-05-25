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Adım Farah'a bomba transfer! Ünlü oyuncu diziye geliyor

25.05.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Adım Farah her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Sevilen diziye Behram karakteri ile ünlü bir oyuncunun dahil olacağı ortaya çıktı.

Adım Farah'a bomba transfer! Ünlü oyuncu diziye geliyor

Çarşamba akşamları ekrana gelen Adım Farah sevilen diziler arasında yer alıyor. Demet Özdemir’in Farah’a, Engin Akyürek’in Tahir’e hayat verdiği Adım Farah’ın oyuncuları arasına Feyyaz Duman dahil oluyor.

Yayınlanacak olan yeni bölümüyle sezon finaline girecek olan Adım Farah’a Feyyaz Duman, Kerimşah’ın öz babası Behnam karakteriyle katılacak. Dizinin son bölümünde Behnam ile Tahir’in telefon konuşması yayınlandı.

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Baraj dizisinde Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük ile beraber rol alan Feyyaz Duman en son Oğlum dizisinde yer almıştı.

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Başarılı oyuncu Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinde Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştı. Ünlü ismin hayat verdiği Arif karakteri izleyiciler tarafından çok sevilmişti.

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