MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adım Farah'da Demet Özdemir'le yatak sahnesi çok konuşulmuştu! Engin Akyürek’in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

Adım Farah'da Demet Özdemir'le yatak sahnesi çok konuşulmuştu! Engin Akyürek’in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

21.07.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Engin Akyürek yakışıklılığı ve karizmasıyla büyük beğeni topluyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek son olarak dizideki yatak sahnesiyle çok konuşulmuştu. Özdemir ve Akyürek'in tutkulu dakikaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Başarılı performansıyla çok beğenilen Engin Akyürek’in bölüm başı aldığı ücreti duyanlar inanamadı.

Fox Tv'nin sevilen dizisi Adım Farah'da Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Engin Akyürek başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çekiyor. Dizideki tutkulu sahneleriyle çok konuşulan Özdemir ve Akyürek'in sezon finali öncesi yayınlanan yatak sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Tutkulu sahneleriyle büyük beğeni toplayan Engin Akyürek’in diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Dizide Tahir karakterine hayat veren Akyürek haftalık olarak tam tamına 500 bin TL kazanıyor.

akyürek kapak

Engin Akyürek’in bölüm başına kazandığı bu rakam, bazı kişiler tarafından astronomik bulunurken, bazı kişiler tarafından reytinglere bakıldığında normal bulundu.

demet engin yatak

YATAK SAHNESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Adım Farah'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "FaHir’in tutku dolu anları" yazılmıştı. İkilinin tutkulu sahnesi izleyenleri şaşkına çevirmişti.

demet engin yatak 2

Sık sık birbirlerine yakıştırılan Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in dizi için öpüştükleri anlara "İnternete özel sahneler verin", "Ateş ediyorlar" yorumları yapılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski kocasına gönderme yaptığı söylenmişti! Yeni paylaşım: Ben bu yılın başından beri..."Eski kocasına gönderme yaptığı söylenmişti! Yeni paylaşım: Ben bu yılın başından beri..."
Mezarının hali şoke etti! Görenler harekete geçtiMezarının hali şoke etti! Görenler harekete geçti
Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin ve nişanlısından aşk pozuGüldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin ve nişanlısından aşk pozu
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Engin Akyürek Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Böyle aşk görülmedi! Cam biblonun içerisinde yıllardır saklıyor
Böyle aşk görülmedi! Cam biblonun içerisinde yıllardır saklıyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Boşanma davasından dakikalar önceydi! Karısına bir anda saldırdı

Boşanma davasından dakikalar önceydi! Karısına bir anda saldırdı

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler! Haftalarca tecavüz ettiler

18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler! Haftalarca tecavüz ettiler

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.