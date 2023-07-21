Adım Farah'da Demet Özdemir'le yatak sahnesi çok konuşulmuştu! Engin Akyürek’in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

Fox Tv'nin sevilen dizisi Adım Farah'da Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Engin Akyürek başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çekiyor. Dizideki tutkulu sahneleriyle çok konuşulan Özdemir ve Akyürek'in sezon finali öncesi yayınlanan yatak sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Tutkulu sahneleriyle büyük beğeni toplayan Engin Akyürek’in diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Dizide Tahir karakterine hayat veren Akyürek haftalık olarak tam tamına 500 bin TL kazanıyor.

Engin Akyürek’in bölüm başına kazandığı bu rakam, bazı kişiler tarafından astronomik bulunurken, bazı kişiler tarafından reytinglere bakıldığında normal bulundu.

YATAK SAHNESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Adım Farah'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "FaHir’in tutku dolu anları" yazılmıştı. İkilinin tutkulu sahnesi izleyenleri şaşkına çevirmişti.

Sık sık birbirlerine yakıştırılan Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in dizi için öpüştükleri anlara "İnternete özel sahneler verin", "Ateş ediyorlar" yorumları yapılmıştı.

