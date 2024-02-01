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  4. Adım Farah'ın güzeli Demet Özdemir Milano pozlarıyla olay oldu! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi

Adım Farah'ın güzeli Demet Özdemir Milano pozlarıyla olay oldu! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2024 15:51 | Son Güncelleme:
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Son olarak Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Demet Özdemir bu defa Milano pozlarıyla adından söz ettirdi. Siyah pantolon ceket kombini yapan Özdemir ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz verdi. Ünlü ismin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Adım Farah'ın güzeli Demet Özdemir Milano pozlarıyla olay oldu! Ceketinin içine hiçbir şey giymedi

Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliği geçtiğimiz mayıs ayında biten Demet Özdemir önceki haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Evde dinlenerek iyileşmeye çalışan genç oyuncu şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Milano pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncu siyah pantolon ceket kombini ile takipçilerinden tam not aldı.

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Demet Özdemir paylaşımına 'Herkese sevgi diledim, bir süre son fotoğraf size' notunu düştü.

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Siyah ceketinin içerisine hiçbir şey giymeyen ünlü oyuncunun iddialı tarzı çok beğenildi.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Cool kadın', 'Çok güzelsin', 'Harikasın' gibi yorumlar yapıldı.

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Demet Özdemir Oyuncu Oğuzhan Koç ünlü oyuncu
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