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Adım Farah ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Adım Farah konusu ne, uyarlama mı? Engin Akyürek ve Demet Özdemir başrolde

23.02.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisi için geri sayım başladı. Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımları büyük ilgi gördü. Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Adım Farah’ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Peki, Adım Farah ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Adım Farah konusu ne, uyarlama mı? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Adım Farah ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Adım Farah konusu ne, uyarlama mı? Engin Akyürek ve Demet Özdemir başrolde

Adım Farah dizisinin heyecanla beklenen tanıtımları yayınlandı. Frgamanları büyük ilgi gören dizi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Hem güçlü kadrosu hem de merak edilen senaryosu ile şimdiden hakkında çokça konuşulan sezonun iddialı dizisi Adım Farah'ın yayın günü de belli oldu. Peki, Adım Farah ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Adım Farah, 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'da ilk bölümüyle Fox Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

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ADIM FARAH KONUSU NE?

Dizi; ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

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ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosunda; Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi isimler yer alıyor.

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