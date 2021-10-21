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Adli kontrolle bırakılan Murda'nın 10 yıl hapsi istendi!

21.10.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Murda hakkında 'uyuşturucuya özendirme' suçundan 10 yıl hapis istendi.

Adli kontrolle bırakılan Murda'nın 10 yıl hapsi istendi!

Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen ‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı gözaltına alınıp daha sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık, "Murda" adıyla bilinen rap şarkıcısı Önder Doğan hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse Önder Doğan, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Öte yandan Murda'nın hakkında konulan yurt dışı yasağına karşı itirazda bulunduğu da öğrenildi. Murda bu karara itiraz kabul edilmezse Hollanda'daki evine dönemeyecek.

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