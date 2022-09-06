HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adnan Oktar davası sil baştan! İlk duruşma bugün

Adnan Oktar davası sil baştan! İlk duruşma bugün

06.09.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava bugün yeninden görülmeye başlanacak. Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından 215 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek.

Adnan Oktar davası sil baştan! İlk duruşma bugün

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik dava 11 Ocak 2021’de karar bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülmeye başlanacak.

1

NE OLMUŞTU?

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik karar duruşması 11 Ocak 2021’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülmüştü. 2 saatte okunan 800 sayfalık 236 sanık hakkındaki kararda, Adnan Oktar’a, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1 bin 75 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Adnan Oktar olayında yeni skandal! İsviçre makamları tüm bilgileri avukatlarına vermiş…Adnan Oktar olayında yeni skandal! İsviçre makamları tüm bilgileri avukatlarına vermiş…

Mahkeme örgüt yöneticisi konumundaki 14 sanığın ise 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Mahkeme bir kısım sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmederken bazı sanıkların ise beraatine karar vermişti. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, usul yönünden kararı bozarak eksikliklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken atama! Büyükelçi değişti...Dikkat çeken atama! Büyükelçi değişti...
İstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildiİstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildi
Kürtçe türkülere eşlik edip, halay çektiKürtçe türkülere eşlik edip, halay çekti
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar mahkeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

İmamoğlu'nun iddialarına yanıt! Bakanlıktan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına yanıt! Bakanlıktan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

Belediye otoparkında cinayet! Kanlar içinde bulundu

Belediye otoparkında cinayet! Kanlar içinde bulundu

Ümit Özdağ sinirlendi: 'Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın'

Ümit Özdağ sinirlendi: 'Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın'

İlginizi Çekebilir

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Dekoltesi dikkat çekmişti! Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı

Dekoltesi dikkat çekmişti! Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.