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  4. Son dakika! 9 ilde Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! 9 ilde Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

15.12.2020 08:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika! 9 ilde Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturmada bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul ile birlikte 9 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

23 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Emniyet ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu yönde eylemlerde bulunan, yargılaması devam eden örgütün lider, yönetici ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak ve örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan, mezkûr örgüt ile iltisaklı aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik yönelik İstanbul ve 8 diğer ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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Baskınlarda şüphelilerin çoğu yakalandı.

(İHA)

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