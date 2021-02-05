HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Adobe Acrobat’a birçok yeni araç eklendi

Adobe Acrobat’a birçok yeni araç eklendi

05.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adobe Acrobat’a birçok yeni araç eklendi

Adobe’nin Acrobat yazılımı, şirkete rakip çevrim içi uygulamaların kaydettiği ilerlemelere ayak uyduramadı. Son yıllarda, uygulamanın daha gelişmiş işlevlerinden bazılarına erişmek istiyorsanız Acrobat masaüstü uygulamasına dönmeniz gerekiyordu. Ancak Adobe Acrobat web'in son güncellemesiyle Adobe bunu değiştirmeyi umuyor.

Bugünden itibaren, bir PDF’ye parola ekleyebilir, tek bir PDF’yi birden çok dosyaya bölebilirsiniz. Ayrıca birden çok PDF’yi tek bir dosyada birleştirmek için Acrobat web’i kullanabilirsiniz. Önceden bu özelliklere erişmek için masaüstü uygulamasını kullanmanız gerekiyordu. Acrobat aboneliği için ödeme yapmanız koşuluyla, artık PDF’deki metin ve görüntüleri düzenlemek için Acrobat web’i de kullanabilirsiniz.

ADOBE YENİ KISAYOLLAR EKLEDİ

Şirket ayrıca bu özelliklere tarayıcınızın adres çubuğundan ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Temmuz ayında Adobe, belirli Acrobat web özelliklerine hızlı erişim için kullanışlı kısayollar oluşturmak üzere Google’ın .new etki alanını kullanmaya başladı. Bugünkü güncellemeyle şirket, birkaç yeni kısayol daha ekliyor. Bunların içinde bir PDF'i imzalamak için kullanabileceğiniz kısayol da mevcut.

Adobe’nin bu noktaya gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğüne gelince, şirket TechCrunch’a bazı teknik zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti. “Özellikle yazı tipleri, metin ve görüntü düzenlemeyi çevrim içi olarak uygun hale getirmek zordu”. Document Cloud’un Adobe başkan yardımcısı ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bunu daha önce yapabilirdik, ancak hızlı, çevik ve kaliteli olma standartlarına ulaşamazdı''. Geç olsun güç olmasın diyoruz. Acrobat web’i günlük olarak kullanıyorsanız, bazı yeni araçların gelmesi işinizi kolaylaştırabilir.

MEB okulların açılışı hakkında konuştu: Nasıl bir sistem izlenecek?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Elon Musk bir döndü pir döndü! Yüzde 68 değer kazandırdıElon Musk bir döndü pir döndü! Yüzde 68 değer kazandırdı
Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yoluZabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Joe Biden'dan flaş Rusya çıkışı

Joe Biden'dan flaş Rusya çıkışı

Daha 17 yaşındaydı... Babasının ağıdı yürek yaktı

Daha 17 yaşındaydı... Babasının ağıdı yürek yaktı

Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun feci ölümü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Instagram'da silinmiş gönderileri kurtarma nasıl çalıştırılır?

Instagram'da silinen gönderiler nasıl kurtarılır?

TikTok, yanlış bilgiler için uyarıda bulunacak

TikTok'tan yanlış bilgilere uyarı

TikTok'a benzeyecek: Instagram hikayelerde dikey akış için çalışıyor!

Test etmeye başladı: Instagram hikayeleri değişiyor!

NASA’nın ilk iklim danışmanı atandı

NASA’nın ilk iklim danışmanı atandı

Elon Musk Twitter'a Dogecoin ile geri döndü, piyasalar hareketlendi!

Elon Musk bir döndü pir döndü! Yüzde 68 değer kazandırdı

HMD Global Nokia 3650 efsanesini diriltebilir!

Nokia bir efsaneyi daha diriltebilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.