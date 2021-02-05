Adobe Acrobat’a birçok yeni araç eklendi

Bugünden itibaren, bir PDF’ye parola ekleyebilir, tek bir PDF’yi birden çok dosyaya bölebilirsiniz. Ayrıca birden çok PDF’yi tek bir dosyada birleştirmek için Acrobat web’i kullanabilirsiniz. Önceden bu özelliklere erişmek için masaüstü uygulamasını kullanmanız gerekiyordu. Acrobat aboneliği için ödeme yapmanız koşuluyla, artık PDF’deki metin ve görüntüleri düzenlemek için Acrobat web’i de kullanabilirsiniz.

ADOBE YENİ KISAYOLLAR EKLEDİ

Şirket ayrıca bu özelliklere tarayıcınızın adres çubuğundan ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Temmuz ayında Adobe, belirli Acrobat web özelliklerine hızlı erişim için kullanışlı kısayollar oluşturmak üzere Google’ın .new etki alanını kullanmaya başladı. Bugünkü güncellemeyle şirket, birkaç yeni kısayol daha ekliyor. Bunların içinde bir PDF'i imzalamak için kullanabileceğiniz kısayol da mevcut.

Adobe’nin bu noktaya gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğüne gelince, şirket TechCrunch’a bazı teknik zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti. “Özellikle yazı tipleri, metin ve görüntü düzenlemeyi çevrim içi olarak uygun hale getirmek zordu”. Document Cloud’un Adobe başkan yardımcısı ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bunu daha önce yapabilirdik, ancak hızlı, çevik ve kaliteli olma standartlarına ulaşamazdı''. Geç olsun güç olmasın diyoruz. Acrobat web’i günlük olarak kullanıyorsanız, bazı yeni araçların gelmesi işinizi kolaylaştırabilir.

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