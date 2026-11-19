Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusufdere Mahallesi’nden Ödemiş yönüne giden Emre Akbay yönetimindeki otomobil, Işık Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, sürücü uzman çavuş Emre Akbay (31) ile yanındaki kuzenleri Enis Çınar (22) ve Eyüp Çınar’ın (32) hayatlarını kaybettiği belirlendi. S.Ç. (21) ise ağır yaralandı. S.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazada ölen sürücü Emre Akbay’ın Manisa’da uzman çavuş olarak görev yaptığı, 4 aylık evli olduğu ve yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Ödemiş’e geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır