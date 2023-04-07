MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adriana Lima aldığı kilolarla gündeme gelmişti! Spor yaptığı anları paylaştı

Adriana Lima aldığı kilolarla gündeme gelmişti! Spor yaptığı anları paylaştı

07.04.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olan Brezilyalı top model Adriana Lima aldığı kilolarla dikkat çekiyordu. Adriana Lima iç giyim markası Victoria's Secret için kamera karşısına geçti. Lima formunu korumak için sıkı bir diyet ve spor da yapıyor.

Adriana Lima aldığı kilolarla gündeme gelmişti! Spor yaptığı anları paylaştı

Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima son dönemde aldığı kilolarla gündeme geliyordu. Andre Lemmers ile birlikte olan ve geçtiğimiz yıl bebek sahibi olan model doğumdan 4 ay sonra ilk kez podyuma çıkınca çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz ay FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atanan Brezilyalı model, ona "melek" unvanını kazandıran Victoria's Secret markasıyla yeniden bir araya geldi.

Ekran Alıntısı

'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip... 'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...

Model markanın "Heavenly" isimli parfümü için kamera karşısına geçti. Uzun zaman sonra modellik kariyerine dönen Lima spor yaptığı anları da paylaştı.

şş
Hamilelik kiloları yüzünden sosyal medya zorbalığına maruz kalan Lima sıkı diyet ve sporlar formunu korumaya çalışıyor.

İlginizi Çekebilir

Bir kez kullananın hayran kaldığı o airfryerda 2800 TL indirim!

Bir kez kullananın hayran kaldığı o airfryerda 2800 TL indirim!

 Camper, Puma, Adidas... Spor ayakkabılarda 1000 TL'ye varan indirim!

Camper, Puma, Adidas... Spor ayakkabılarda 1000 TL'ye varan indirim!

 Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

 Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

 Spor giyimde bahar fırsatı! Adidas, Puma, Under Armour...

Spor giyimde bahar fırsatı! Adidas, Puma, Under Armour...

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

 Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

 Şıklığıyla enerjisini yükseltmek isteyenlere özel indirimli spor giyim ürünleri

Şıklığıyla enerjisini yükseltmek isteyenlere özel indirimli spor giyim ürünleri

 Şapkadan kemere, cüzdandan çantaya en şık erkek aksesuarları indirimde!

Şapkadan kemere, cüzdandan çantaya en şık erkek aksesuarları indirimde!

 Mutfağınıza ve sofralarına bahar esintisi katacak indirimli ürünleri sizin için seçtik

Mutfağınıza ve sofralarına bahar esintisi katacak indirimli ürünleri sizin için seçtik

 Teknoloji tutkunlarını sevindirecek fiyatlar... Tablet ve bilgisayarlarda indirim zamanı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek fiyatlar... Tablet ve bilgisayarlarda indirim zamanı!

 Stanley, Jack Wolfskin, Zojirushi... Kaliteli termoslarda kaçırılmayacak indirim

Stanley, Jack Wolfskin, Zojirushi... Kaliteli termoslarda kaçırılmayacak indirim

 Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

 Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek iç giyimde %50'ye varan indirim

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek iç giyimde %50'ye varan indirim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinem Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" dediSinem Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" dedi
Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"
Dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”Dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima Model anne andre lemmers

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

Sergen Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor!

Sergen Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor!

'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...

'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Bakan Nebati: ‘Fiyatlar düşüyor’

Bakan Nebati: ‘Fiyatlar düşüyor’

Kiracısı kirayı ödemeden kaçıp gitti: 'Eve girmeye korkuyoruz'

Kiracısı kirayı ödemeden kaçıp gitti: 'Eve girmeye korkuyoruz'

İlginizi Çekebilir

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.