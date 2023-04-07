Adriana Lima aldığı kilolarla gündeme gelmişti! Spor yaptığı anları paylaştı

Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima son dönemde aldığı kilolarla gündeme geliyordu. Andre Lemmers ile birlikte olan ve geçtiğimiz yıl bebek sahibi olan model doğumdan 4 ay sonra ilk kez podyuma çıkınca çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz ay FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atanan Brezilyalı model, ona "melek" unvanını kazandıran Victoria's Secret markasıyla yeniden bir araya geldi.

Model markanın "Heavenly" isimli parfümü için kamera karşısına geçti. Uzun zaman sonra modellik kariyerine dönen Lima spor yaptığı anları da paylaştı.



Hamilelik kiloları yüzünden sosyal medya zorbalığına maruz kalan Lima sıkı diyet ve sporlar formunu korumaya çalışıyor.



