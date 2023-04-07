MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu Barbie akımına uydu! Seksi tarzıyla poz verdi: Şimdi Ken’ler düşünsün

Hande Sarıoğlu Barbie akımına uydu! Seksi tarzıyla poz verdi: Şimdi Ken’ler düşünsün

07.04.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Akkaya ile kavga edip sunuculuğu bırakan sunucu Hande Sarıoğlu Barbie akımına uydu! Seksi tarzıyla poz veren güzel spiker sosyal medyadaki yorumlara "Şimdi Ken’ler düşünsün" yanıtını verdi.

Hande Sarıoğlu Barbie akımına uydu! Seksi tarzıyla poz verdi: Şimdi Ken’ler düşünsün

"Ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım" diyerek her zaman iddiasını ortaya koyan Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

"Arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" diyerek iddialı açıklamalarda bulunan Hande Sarıoğlu son olarak Barbie akımına uydu.

Ekran Alıntısı

Siyah transparan elbisesiyle kıvrımlarını sergileyen spiker "Hem harbi hem Barbie" dedi.

Üstsüz poz verdi! 'Sağlıkla ilgili...' deyip sordu Üstsüz poz verdi! 'Sağlıkla ilgili...' deyip sordu

Hayranlarından beğeni yorumları alan Hande Sarıoğlu bir takipçisine de "imdi Ken’ler düşünsün" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kenan İmirzalıoğlu'nun karısı Sinem Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" dediKenan İmirzalıoğlu'nun karısı Sinem Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" dedi
Taraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdıTaraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdı
Göğüs dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”Göğüs dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”
Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu sosyal medya hakan akkaya

En Çok Okunan Haberler

Taraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Taraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

İsrail ordusu Gazze'ye saldırmaya başladı!

İsrail ordusu Gazze'ye saldırmaya başladı!

Türk derbisinin son anlarında kavga çıktı, maskot parkeye daldı!

Türk derbisinin son anlarında kavga çıktı, maskot parkeye daldı!

Gaziantep'te ortalık karıştı! 1'i polis 2 ölü

Gaziantep'te ortalık karıştı! 1'i polis 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.