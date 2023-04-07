Hande Sarıoğlu Barbie akımına uydu! Seksi tarzıyla poz verdi: Şimdi Ken’ler düşünsün

"Ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım" diyerek her zaman iddiasını ortaya koyan Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

"Arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" diyerek iddialı açıklamalarda bulunan Hande Sarıoğlu son olarak Barbie akımına uydu.

Siyah transparan elbisesiyle kıvrımlarını sergileyen spiker "Hem harbi hem Barbie" dedi.

Hayranlarından beğeni yorumları alan Hande Sarıoğlu bir takipçisine de "imdi Ken’ler düşünsün" yanıtını verdi.





