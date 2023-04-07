HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyatlarla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyatlarla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

06.04.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek işlevsel tablet ve bilgisayar modelleri, çok cazip fiyatlarla Bahar Fırsatları kapsamında satışa sunuluyor. Kendinize veya sevdiklerinize satın alabileceğiniz birbirinden kaliteli, kullanışlı bilgisayar ve tabletler arasından indirimde olanları sizler için derledik. İşte o ürünler!

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyatlarla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Tablet veya bilgisayar almak istiyor ama birçok model arasından hangisini tercih edeceğinize karar vermekte zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Üstelik bütçenize uygun seçenekler sunan Bahar Fırsatları kampanyasıyla tablet, bilgisayar almanın tam zamanı! Seçimlerinizi kolaylaştırmak için en kaliteli ve kullanışlı ürünleri bir araya getirdik. Gelin, kalitesiyle adından söz ettiren uygun fiyatlı ve kaliteli modelleri birlikte inceleyelim!

1. Şık ve kullanışlı bir model: Everest EVERPAD DC-7015 Tablet

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyat fırsatlarıyla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Listemizin ilk sırasında yer alan Everest EVERPAD DC-7015 Tablet, tek elle taşıyabileceğiniz hafifliğe sahip. 7 inç geniş ekranı bulunan cihaz ile film keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. 16 GB dâhilî hafıza ve 1 GB RAM kapasitesi bulunan tablet, çift kamera desteği de sunuyor. Android işlemciye sahip, hafif ve şık cihaz; günlük kullanım açısından tüm isteklerinizi karşılayabilir.

Ürünü İncele

2. Hafif tasarımıyla dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz: HP 15 Dizüstü Bilgisayar

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyat fırsatlarıyla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

İnce çerçeveli ekranı ve şık görünümüyle HP 15 Dizüstü Bilgisayar, en çok tercih edilen modellerden biri. Ders çalışmak veya iş toplantılarına katılmak için kullanabileceğiniz bilgisayar, hafif tasarımı sayesinde her yere rahat taşınır. 11. Nesil Intel-Core işlemciye sahip cihazı hızlı şarj teknolojisi avantajıyla gün boyu kesintisiz kullanabilirsiniz. Şık ve zarif tasarımıyla pek çok alanda kullanabileceğiniz bilgisayarı detaylıca incelemenizi tavsiye ederiz.

Ürünü İncele

3. Son teknoloji bir ürün: Acer Aspire 5 A515-57-59VS Dizüstü Bilgisayar

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyat fırsatlarıyla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Yanınızda taşıyabileceğiniz kaliteli ve hafif bir bilgisayar arıyorsanız Acer Aspire 5 A515-57-59VS Dizüstü Bilgisayar, tam da size göre! Sadece 1,76 kilogram ağırlığa sahip cihazı rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. 12. Nesil Intel-Core i5 işlemciye sahip cihazın 720p HD web kamerası sayesinde kaliteli görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz. Ayrıca çift fan sistemi bulunan cihaz, 512 GB SSD ve 8 GB belleğe sahip.

Ürünü İncele

4. Kusursuz performansıyla dikkat çeken: Casper Nirvana X400.1195-BF00X-G-F Dizüstü Bilgisayar

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyat fırsatlarıyla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Kusursuz görünümü ve performansıyla göz dolduran Casper Nirvana X400.1195-BF00X-G-F Dizüstü Bilgisayar, bir bilgisayardan daha fazlası! DOS işletim sistemi ve Intel Core i7 işlemciye sahip ürünün sabit disk kapasitesi ise 1 TB. Sadece 1,29 kilogram ağırlığıyla her yere rahat taşınıyor. 1920x1080p çözünürlük kalitesi sayesinde eşsiz dizi ve film keyfi yaşayabileceğiniz bilgisayarı uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. İşlevselliği ve kalitesiyle ön plana çıkan: ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282 Dizüstü Bilgisayar

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyat fırsatlarıyla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Muhteşem özellikleriyle beğenileri üzerine toplayan ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282 Dizüstü Bilgisayar, 16,6 inç ful HD geniş ekranıyla kalitesini ortaya koyuyor. 256 GB dâhilî hafızası ve 8 GB RAM kapasitesi bulunan cihaz, hafif tasarımıyla rahatça taşınabilir. Eğer siz de kaliteli bir bilgisayar arıyorsanız Intel Core i5-1135G7 işlemcili ürünü incelemeden alacağınız bilgisayara karar vermeyin!

Ürünü İncele

6. Eşsiz oyun deneyimi yaşayabileceğiniz: HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyat fırsatlarıyla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

En iyi oyun bilgisayarları arasında üst sıralarda yerini alan HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar ile ister eşsiz oyun deneyimi yaşayın ister işlerinizi kısa sürede tamamlayın. Çift fanlı soğutma sistemine sahip cihazın çift hoparlör ve audio by B&O ön yüz hoparlörü, performansınızı üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlandı. Üstelik sadece 45 dakikada cihazınızı 0'dan %50'ye kadar hızlı şarj edebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Hafif yapısı ve ergonomik tasarımıyla: MSI KATANA GF76 12UC-059XTR Dizüstü Bilgisayar

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyat fırsatlarıyla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Tüm işlerinizi halledebileceğiniz kaliteli bir bilgisayar arıyorsanız MSI KATANA GF76 12UC-059XTR Dizüstü Bilgisayar'ı incelemeden karar vermemenizi tavsiye ederiz. 1 TB sabit disk boyutuna ve 16 GB Ram kapasitesine sahip ürünün ekranı tam 17,3 inç genişliğinde. Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz, 1920x1080p çözünürlüğe sahip, Intel Core i7 işlemcili bilgisayara bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

8. Muhteşem performansı ve şık görünümüyle: HUAWEI MatePad 11

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyat fırsatlarıyla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Tablet almak istiyor ancak yüzlerce seçenek arasından sizin için en doğru modele bir türlü karar veremiyorsanız HUAWEI MatePad 11, tam da size göre! Cihazın 128 GB sabit disk boyutu ve 6 GB RAM'i bulunuyor. 10,95 inç ekran boyutuna sahip tablet, klavyesi ile birlikte sizlere sunuluyor. Böylece cihazı dilediğiniz zaman tablet olarak kullanabilir, dilediğinizde de onu âdeta bilgisayara dönüştürebilirsiniz. Şık ve hafif tasarımıyla cihazı rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Gelişmiş özellikleri ile: Gigabyte G5 GE-51EE263SD i5-12500H Dizüstü Bilgisayar

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyat fırsatlarıyla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Göz alıcı tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan Gigabyte G5 GE-51EE263SD i5-12500H Dizüstü Bilgisayar, etkileyici performansıyla en çok tercih edilen modellerden biri. 15,6 inç geniş ekranı bulunan bilgisayarın 8 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi mevcut. Intel Core i5-12500H işlemcili cihazı saatlerce kesintisiz kullanabilir ve tüm işlerinizi kısa sürede halledebilirsiniz. Harika, değil mi?

Ürünü İncele

10. Dilediğiniz yere götürebileceğiniz hafiflikte: HUAWEI MatePad SE 10,4 inç Wi-Fi Tablet

Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyat fırsatlarıyla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Şık tasarımı ve kolay kullanımıyla ön plana çıkan HUAWEI MatePad SE 10,4 inç Wi-Fi Tablet, hafifliği ve işlevselliğiyle tercih sebebi. 128 GB kapasiteye kadar saklama alanına sahip ürün, sizi kalite ile buluşturuyor. HarmonyOS 3 işletim sistemini kullanan, 10,4 inç geniş ekran boyutu bulunan tablet hem kalitesi ve yüksek performansı hem göz kamaştıran şık tasarımıyla sizi kendisine hayran bırakacak!

Ürünü İncele

Bu içerik 7 Nisan 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

 Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

 Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Stanley, Jack Wolfskin, Zojirushi... Kaliteli termoslarda kaçırılmayacak indirim

Stanley, Jack Wolfskin, Zojirushi... Kaliteli termoslarda kaçırılmayacak indirim

 Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

 Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

 Spor giyimde bahar fırsatı! Adidas, Puma, Under Armour...

Spor giyimde bahar fırsatı! Adidas, Puma, Under Armour...

Bahar Fırsatları’nın kaçırmamanız gereken indirimli airfryer modelleri

Bahar Fırsatları’nın kaçırmamanız gereken indirimli airfryer modelleri

 Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek iç giyimde %50'ye varan indirim

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek iç giyimde %50'ye varan indirim

 Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

 Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modelini sizin için inceledik

Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modelini sizin için inceledik

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bilgisayar tablet laptop

İş birliği İçerikleri

Mutfağınıza ve sofralarına bahar esintisi katacak indirimli ürünleri sizin için seçtik

Mutfağınıza ve sofralarına bahar esintisi katacak indirimli ürünleri sizin için seçtik

Tarzınızı yansıtacak bir imza kokusu mu arıyorsunuz? Calvin Klein parfümlere bakmadan geçmeyin

Tarzınızı yansıtacak bir imza kokusu mu arıyorsunuz? Calvin Klein parfümlere bakmadan geçmeyin

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak!

Rengini kaybetmiş bardaklarınızı ilk gün gibi ışıl ışıl yapacak!

Şıklığıyla enerjisini yükseltmek isteyenlere özel indirimli spor giyim ürünleri

Şıklığıyla enerjisini yükseltmek isteyenlere özel indirimli spor giyim ürünleri

Şapkadan kemere, cüzdandan çantaya en şık erkek aksesuarları indirimde!

Şapkadan kemere, cüzdandan çantaya en şık erkek aksesuarları indirimde!

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tümünü Gör
Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Bir ömür kullanabileceğiniz Samsonite çantalar

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Bir ömür kullanabileceğiniz Samsonite çantalar

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Tarzına hava katacak eşsiz bir koku arayanlar buraya! Versace Eros'u sizin için inceledik

Tarzına hava katacak eşsiz bir koku arayanlar buraya! Versace Eros'u sizin için inceledik

Özgün ve akılda kalıcı kokuları sevenler buraya! Sizin için en iyi Bvlgari parfümleri seçtik

Özgün ve akılda kalıcı kokuları sevenler buraya! Sizin için en iyi Bvlgari parfümleri seçtik

Tümünü Gör
Özgün ve akılda kalıcı kokuları sevenler buraya! Sizin için en iyi Bvlgari parfümleri seçtik

Özgün ve akılda kalıcı kokuları sevenler buraya! Sizin için en iyi Bvlgari parfümleri seçtik

Kulaklık pedleriniz eskidiyse yeni kulaklık almanıza gerek yok! En iyi kulaklık pedlerini seçtik

Kulaklık pedleriniz eskidiyse yeni kulaklık almanıza gerek yok! En iyi kulaklık pedlerini seçtik

TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

Davetlerdeki göz kamaştıran o kişi olmak istiyorsanız bakmadan geçmeyin

Davetlerdeki göz kamaştıran o kişi olmak istiyorsanız bakmadan geçmeyin

Kozmetik sektörünün fenomeni haline gelen Foreo yüz temizleme cihazını inceledik

Kozmetik sektörünün fenomeni haline gelen Foreo yüz temizleme cihazını inceledik

Mutfağınıza şef dokunuşu katacak uzun ömürlü Smeg tavalarla tanışın

Mutfağınıza şef dokunuşu katacak uzun ömürlü Smeg tavalarla tanışın

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Marangozluk işleri için birebir en uygun fiyatlı tezgâh testereleri

Marangozluk işleri için birebir en uygun fiyatlı tezgâh testereleri

Bahar Fırsatları’nın kaçırmamanız gereken indirimli airfryer modellerini sizin için seçtik

Bahar Fırsatları’nın kaçırmamanız gereken indirimli airfryer modellerini sizin için seçtik

İstediğiniz her belgeyi kolayca basabileceğiniz en iyi mürekkep püskürtmeli yazıcılar

İstediğiniz her belgeyi kolayca basabileceğiniz en iyi mürekkep püskürtmeli yazıcılar

Kaliteyi ve tasarımı yeniden tanımlayan Smeg'in en iyi kahve makinelerini seçtik

Kaliteyi ve tasarımı yeniden tanımlayan Smeg'in en iyi kahve makinelerini seçtik

Ütünüzü değiştirme vakti geldiyse bu modellere bakmadan karar vermeyin

Ütünüzü değiştirme vakti geldiyse bu modellere bakmadan karar vermeyin

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Paylaşımı viral oldu... ChatGPT sayesinde lotodan ikramiye kazandığını açıkladı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Paylaşımı viral oldu: Lotodan...

Korkunç olay! O uygulamanın kurucusu bıçaklanarak öldürüldü

O uygulamanın kurucusu bıçaklanarak öldürüldü

Depremzede ağabeyi Ramazan davulu çalıyor, kardeşi ilahilerle eşlik ediyor

Depremzede ağabeyi Ramazan davulu çalıyor, kardeşi ilahilerle eşlik ediyor

ABD Başkanı Biden'dan yapay zeka açıklaması! Herkesin merak ettiği o soruya bakın ne yanıt verdi

Biden'dan yapay zeka açıklaması! O soruya bakın ne yanıt verdi

Akıllı evlerin vazgeçilmezi 2023 en iyi robot süpürge tavsiye ve markaları

Kullanıcılarından tam not alan 2023'ün en gözde robot süpürgeleri

Kullanımının durdurulması talebinde bulundular! ABD'de şok çağrı...

Kullanımının durdurulmasını talep ettiler! ABD'de şok çağrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.