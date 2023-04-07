Teknoloji tutkunlarının müthiş fiyatlarla sahip olabileceği tablet ve bilgisayar modelleri

Tablet veya bilgisayar almak istiyor ama birçok model arasından hangisini tercih edeceğinize karar vermekte zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Üstelik bütçenize uygun seçenekler sunan Bahar Fırsatları kampanyasıyla tablet, bilgisayar almanın tam zamanı! Seçimlerinizi kolaylaştırmak için en kaliteli ve kullanışlı ürünleri bir araya getirdik. Gelin, kalitesiyle adından söz ettiren uygun fiyatlı ve kaliteli modelleri birlikte inceleyelim!

1. Şık ve kullanışlı bir model: Everest EVERPAD DC-7015 Tablet

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Listemizin ilk sırasında yer alan Everest EVERPAD DC-7015 Tablet, tek elle taşıyabileceğiniz hafifliğe sahip. 7 inç geniş ekranı bulunan cihaz ile film keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. 16 GB dâhilî hafıza ve 1 GB RAM kapasitesi bulunan tablet, çift kamera desteği de sunuyor. Android işlemciye sahip, hafif ve şık cihaz; günlük kullanım açısından tüm isteklerinizi karşılayabilir.

2. Hafif tasarımıyla dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz: HP 15 Dizüstü Bilgisayar

İnce çerçeveli ekranı ve şık görünümüyle HP 15 Dizüstü Bilgisayar, en çok tercih edilen modellerden biri. Ders çalışmak veya iş toplantılarına katılmak için kullanabileceğiniz bilgisayar, hafif tasarımı sayesinde her yere rahat taşınır. 11. Nesil Intel-Core işlemciye sahip cihazı hızlı şarj teknolojisi avantajıyla gün boyu kesintisiz kullanabilirsiniz. Şık ve zarif tasarımıyla pek çok alanda kullanabileceğiniz bilgisayarı detaylıca incelemenizi tavsiye ederiz.

3. Son teknoloji bir ürün: Acer Aspire 5 A515-57-59VS Dizüstü Bilgisayar

Yanınızda taşıyabileceğiniz kaliteli ve hafif bir bilgisayar arıyorsanız Acer Aspire 5 A515-57-59VS Dizüstü Bilgisayar, tam da size göre! Sadece 1,76 kilogram ağırlığa sahip cihazı rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. 12. Nesil Intel-Core i5 işlemciye sahip cihazın 720p HD web kamerası sayesinde kaliteli görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz. Ayrıca çift fan sistemi bulunan cihaz, 512 GB SSD ve 8 GB belleğe sahip.

4. Kusursuz performansıyla dikkat çeken: Casper Nirvana X400.1195-BF00X-G-F Dizüstü Bilgisayar

Kusursuz görünümü ve performansıyla göz dolduran Casper Nirvana X400.1195-BF00X-G-F Dizüstü Bilgisayar, bir bilgisayardan daha fazlası! DOS işletim sistemi ve Intel Core i7 işlemciye sahip ürünün sabit disk kapasitesi ise 1 TB. Sadece 1,29 kilogram ağırlığıyla her yere rahat taşınıyor. 1920x1080p çözünürlük kalitesi sayesinde eşsiz dizi ve film keyfi yaşayabileceğiniz bilgisayarı uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

5. İşlevselliği ve kalitesiyle ön plana çıkan: ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282 Dizüstü Bilgisayar

Muhteşem özellikleriyle beğenileri üzerine toplayan ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282 Dizüstü Bilgisayar, 16,6 inç ful HD geniş ekranıyla kalitesini ortaya koyuyor. 256 GB dâhilî hafızası ve 8 GB RAM kapasitesi bulunan cihaz, hafif tasarımıyla rahatça taşınabilir. Eğer siz de kaliteli bir bilgisayar arıyorsanız Intel Core i5-1135G7 işlemcili ürünü incelemeden alacağınız bilgisayara karar vermeyin!

6. Eşsiz oyun deneyimi yaşayabileceğiniz: HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar

En iyi oyun bilgisayarları arasında üst sıralarda yerini alan HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar ile ister eşsiz oyun deneyimi yaşayın ister işlerinizi kısa sürede tamamlayın. Çift fanlı soğutma sistemine sahip cihazın çift hoparlör ve audio by B&O ön yüz hoparlörü, performansınızı üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlandı. Üstelik sadece 45 dakikada cihazınızı 0'dan %50'ye kadar hızlı şarj edebilirsiniz.

7. Hafif yapısı ve ergonomik tasarımıyla: MSI KATANA GF76 12UC-059XTR Dizüstü Bilgisayar

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Tüm işlerinizi halledebileceğiniz kaliteli bir bilgisayar arıyorsanız MSI KATANA GF76 12UC-059XTR Dizüstü Bilgisayar'ı incelemeden karar vermemenizi tavsiye ederiz. 1 TB sabit disk boyutuna ve 16 GB Ram kapasitesine sahip ürünün ekranı tam 17,3 inç genişliğinde. Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz, 1920x1080p çözünürlüğe sahip, Intel Core i7 işlemcili bilgisayara bir şans vermeye ne dersiniz?

8. Muhteşem performansı ve şık görünümüyle: HUAWEI MatePad 11

Tablet almak istiyor ancak yüzlerce seçenek arasından sizin için en doğru modele bir türlü karar veremiyorsanız HUAWEI MatePad 11, tam da size göre! Cihazın 128 GB sabit disk boyutu ve 6 GB RAM'i bulunuyor. 10,95 inç ekran boyutuna sahip tablet, klavyesi ile birlikte sizlere sunuluyor. Böylece cihazı dilediğiniz zaman tablet olarak kullanabilir, dilediğinizde de onu âdeta bilgisayara dönüştürebilirsiniz. Şık ve hafif tasarımıyla cihazı rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.

9. Gelişmiş özellikleri ile: Gigabyte G5 GE-51EE263SD i5-12500H Dizüstü Bilgisayar

Göz alıcı tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan Gigabyte G5 GE-51EE263SD i5-12500H Dizüstü Bilgisayar, etkileyici performansıyla en çok tercih edilen modellerden biri. 15,6 inç geniş ekranı bulunan bilgisayarın 8 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi mevcut. Intel Core i5-12500H işlemcili cihazı saatlerce kesintisiz kullanabilir ve tüm işlerinizi kısa sürede halledebilirsiniz. Harika, değil mi?

10. Dilediğiniz yere götürebileceğiniz hafiflikte: HUAWEI MatePad SE 10,4 inç Wi-Fi Tablet

Şık tasarımı ve kolay kullanımıyla ön plana çıkan HUAWEI MatePad SE 10,4 inç Wi-Fi Tablet, hafifliği ve işlevselliğiyle tercih sebebi. 128 GB kapasiteye kadar saklama alanına sahip ürün, sizi kalite ile buluşturuyor. HarmonyOS 3 işletim sistemini kullanan, 10,4 inç geniş ekran boyutu bulunan tablet hem kalitesi ve yüksek performansı hem göz kamaştıran şık tasarımıyla sizi kendisine hayran bırakacak!

Bu içerik 7 Nisan 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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