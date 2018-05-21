MAGAZİN

Adriana Lima ve Metin Hara'dan yatakta aşk pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 09:32 | Son Güncelleme

Manken Adriana Lima, yazar sevgilisi Metin Hara ile yataktayken çekilmiş bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Adriana Lima ve Metin Hara'dan yatakta aşk pozu

Geçen yaz başlayan aşkları, aileleri tanıştırma noktasına kadar gelen Adriana Lima ve Metin Hara çifti, dönem dönem sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerinin ne kadar güzel gittiğini gözler önüne seriyor.

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Kimi zaman birbirlerini öperken ya da çıktıkları bir gezintide çekilmiş fotoğraflarını paylaşan çift, bu defa çok daha cesur bir paylaşımda bulundu.

Metin Hara’yı uyurken yanağından öpen Adriana Lima, ‘Aşk her zaman kazanacak’ notunu düştüğü fotoğrafla takipçilerinden binlerce yorum aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima metin hara

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