Adriana Lima Venedik Film Festivali'nde iddialı tarzıyla boy gösterdi! Kilolu hali çok konuşulmuştu

41 yaşındaki Brezilyalı süper model Adriana Lima, yeniden Victoria's Secret'a kavuşmuş ve marka için pozlar vererek dikkat çekmişti.
Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Lima, eski formuna kavuşmasıyla adından söz ettirmişti. Kilosu yüzünden sosyal medyada zorbalığa maruz kalan güzel model uzun süre diyet yaparak ve spora yoğunlaşarak eski görünümüme neredeyse geri döndü.
1999 ile 2018 yılları arasında Victoria’s Secret meleği olan Lima Venedik Film Festivali'nde boy göstererek dikkat çekti.
Göğüs, sırt ve bacak dekoltesi tercih eden model pozlarıyla beğeni topladı.
Adriana Lima pozlarını da sosyal medyada paylaşarak hayranlarından ilgi gördü.