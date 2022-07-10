MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle ünlenmişti! Survivor Fatmagül Fakı'dan müjdeli haber

Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle ünlenmişti! Survivor Fatmagül Fakı'dan müjdeli haber

10.07.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Survivor 2013' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Fatmagül Fakı, 2019 yılında Kerem Lafçı ile dünya evine girmişti. Ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkat çeken Fatmagül Fakı, hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle ünlenmişti! Survivor Fatmagül Fakı'dan müjdeli haber

1990 Konya doğumlu olan Fatmagül Fakı, Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. Kısa süre hosteslik yapan Fatmagül, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'un 2013 yılında ekranlara gelen sezonunda gönüllüler takımında mücadele etti.

Brezilyalı model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle adından sıkça söz ettirmişti.

292462391_522861312854323_3531346916004987054_n

"ARTIK İÇİMDE TUTAMIYORUM"

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Survivor Fatmagül, son paylaşımıyla gündem oldu. Sahilde eşi Kerem Lafçı ile poz veren ve 'Anne' yazan şapkası dikkatlerdem kaçmayan Fatmagül Fakı, "Artık içimde tutamıyorum. Heyecanımız çok büyük. Güzel enerjinizi ve dualarınızı bekliyorum. Minik kuşum seni sabırsızlıkla bekliyoruz. Rabbim isteyen herkese nasip etsin" notunu düştü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetikleriyle gündem olan Hatice Şendil'den tatil pozu! Estetikleriyle gündem olan Hatice Şendil'den tatil pozu!
Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."
Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Paylaşımı silip...Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Paylaşımı silip...
Anahtar Kelimeler:
fatmagül fakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

Kalçaları küçülünce... İç gösteren bikinisiyle şov yaptı!

Kalçaları küçülünce... İç gösteren bikinisiyle şov yaptı!

Minik bikinisi olay! "Aşkım hiç giymeseydin"

Minik bikinisi olay! "Aşkım hiç giymeseydin"

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

Korku dolu anları böyle anlattı: Her şey 3 dakika içinde yaşandı

Korku dolu anları böyle anlattı: Her şey 3 dakika içinde yaşandı

İlginizi Çekebilir

Geri sayım başladı! Fragmanı bile güldürmeye yetti

Geri sayım başladı! Fragmanı bile güldürmeye yetti

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.