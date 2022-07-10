Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle ünlenmişti! Survivor Fatmagül Fakı'dan müjdeli haber

1990 Konya doğumlu olan Fatmagül Fakı, Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. Kısa süre hosteslik yapan Fatmagül, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'un 2013 yılında ekranlara gelen sezonunda gönüllüler takımında mücadele etti.

Brezilyalı model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle adından sıkça söz ettirmişti.

"ARTIK İÇİMDE TUTAMIYORUM"

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Survivor Fatmagül, son paylaşımıyla gündem oldu. Sahilde eşi Kerem Lafçı ile poz veren ve 'Anne' yazan şapkası dikkatlerdem kaçmayan Fatmagül Fakı, "Artık içimde tutamıyorum. Heyecanımız çok büyük. Güzel enerjinizi ve dualarınızı bekliyorum. Minik kuşum seni sabırsızlıkla bekliyoruz. Rabbim isteyen herkese nasip etsin" notunu düştü.



