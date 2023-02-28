AFAD görevlisi kadının isyan ettiği görüntüler gündem oldu! ‘Ancak boy gösterirler, o enkazlarda neredeydiniz?’

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kadın AFAD çalışanı isyan etti. Enkaz başından uzaklaştırılmak istendiği için isyan ettiği öne sürülen AFAD görevlisi kadının o anlarını kaydetmek isteyen gazeteci Ferit Demir ise polis müdahalesi ile karşılaştığını belirtti.

Enkaz başından uzaklaştırılmak istendiği iddia edilen AFAD görevlisi o anlarda, "Burada boy gösterirler anca, başka bildikleri yok. O enkazlarda neredeydiniz, biz o enkazlardan 100'den fazla ceset çıkardık, o zaman neredeydin? Bana bunun hesabını verin o zaman. Ben orada askeriyeyle, maden mühendisleriyle çalıştım tek başıma, neredeydiniz? Başkanmış…" ifadelerini kullandı.

‘POLİS O ANLARI ÇEKMEMİ ENGELLEMEK İSTEDİ’

AFAD görevlisi kadının isyan ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Ferit Demir ise o anlara ilişkin “Malatya'da yıkılan bina enkazında kurtarma çalışması sırasında bir AFAD yetkilisi, kadın AFAD görevlisini enkaz başında uzaklaştırmak isteyince kadın isyan etti, tepki verdi. Onlarca TV ve ajans kamerası kayıttaydı, polis bir tek benim çekimimi engellemek istedi. İşte o anlar” dedi.

TEPKİ ÇEKEN İDDİALAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından AFAD görevlilerinin enkazlarda tam depremzedeler kurtarılırken gelerek enkazı kazanları uzaklaştırıp kameralara görüntü verdikleri iddiaları çok konuşulmuştu. Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy da canlı yayında bu iddiayı gündeme getirmişti.