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Mehmet Akif Ersoy, Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

09.02.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler sonrası afet bölgesinden gazeteciler son durumu aktarmaya devam ediyor. Hatay'dan gelişmeleri aktaran Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, bölgedeki çarpıcı bir olayı kameralar karşısında anlattı. 'Üzülerek paylaşıyorum' diyen Ersoy, bölgede arama kurtarma yapanların tam kişiye ulaştığında başka bir ekibin gelip 'biz çıkaracağız' diyerek kameraları çağırdığını aktardı.

Mehmet Akif Ersoy, Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

Kahramanmaraş'ta pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkılırken ekiplerin ve vatandaşların, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla mücadelesi devam ediyor.

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KAMERALAR KARŞISINDA ANLATTI

Depremlerin etkilediği Hatay'da bölgedeki çalışmaları aktaran Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, bölgedeki çarpıcı bir olayı kameralar karşısında anlattı.

"ÜZÜLEREK PAYLAŞIYORUM"

"Bunu çokça yerden duydum. O yüzden paylaşmak durumundayım. Üzülerek paylaşıyorum. Çok rahatsız olarak da paylaşıyorum" diyerek olayı anlatmaya başlayan Ersoy, şunları ifade etti:

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"Ama diyorlar ki 'Arama kurtarma yapıyoruz, kazıyoruz kazıyoruz tam kişiye ulaşıyoruz, pat bir ekip geliyor ve diyor ki onu biz çıkaracağız. Ve çıkarıp kameraları çağrıyorlar filan...' Bunlara gerek yok. Bunu çok duydum, bir yerden duymadım. Hatta beni izleyenler kafalarını sallıyorlar. Hatta bunu söylediğim için beni alkışlıyorlar. İyilik de yarışmak böyle bir şey değil."

"NASIL YANİ" DİYEREK ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ersoy'un anlattıkları karşısında moderatör Kübra Par, 'Nasıl yani, arama kurtarma çalışmaları arasında böyle bir rekabet mi var? Bu söylediklerin çok önemli" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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deprem Hatay

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