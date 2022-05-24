Affetmenin iyileştirici gücü! ''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

1993 yılının Nisan ayında uyuşturucu bağımlısı Jason Clark tarafından para için bıçaklanarak öldürülen Sharlene Lucas henüz 22 yaşındaydı. Genç kadın ölümünün ardından küçük bir kız çocuğunu da geride bırakmıştı. İşlediği cinayetten dolayı hüküm giyen Clark, bugün garip bir şekilde Sharlene'in kızı Mariah'nın en yakın arkadaşı.

SONRADAN ÖĞRENDİ

Annesi öldüğünde 15 aylık bir bebek olan Mariah, 7 yaşında babasının hapse girmesinin ardından amcasının gözetimi altına alındı ve annesinin ölümüne dair hikayeyi de ancak bu noktada öğrendi. 12 yaşına geldiğinde ise yengesi sonunda onunla annesinin katilinin kimliğini paylaştı. Mariah o zaman daha fazla detay bilmek istemediğine karar verdi ama bu her zaman zihnini meşgul etti.

ANNESİNİN İSTEĞİYDİ

Ancak 23 yaşında geçirdiği bir diş ameliyatında işlerin ters gitmesi üzerine komaya giren Mariah, bu süreçte sık sık annesinin rüyalarına girdiğini ve onunla bir çeşit iletişim kurmaya çalıştığını anlattı. İddiasına göre annesi ondan katiline erişmesini istiyordu.

''KENDİNİ AFFET''

Mariah komadan çıktığında, aile üyelerinin öfkeli itirazlarına rağmen, annesinin katili Jason Clark'a ulaşmayı denedi. Ona beş sayfalık bir mektup yazdı ve "Seni affediyorum ve senin de kendini affetmeni istiyorum" dedi. Bir ay sonra, bir yardım kuruluşunun yönetici direktörü mektubuna yanıt verdi ve ona şartlı tahliyeyle serbest bırakılacak olan Jason ile bir görüşme teklif etti.

'AFFETMENİN GÜCÜ'

Görüşmede yoğun bir yüzleşme yaşayan ikili saatler süren buluşmalarının ardından yemeğe çıktılar ve o günden beri çok yakın bir dostluk kurdular. Clark, Mariah'nın çocuklarıyla bile tanıştı. Şimdi hapishane reformu konusunda hayır kurumlarıyla birlikte çalışan Mariah "Jason sayesinde affetmenin inanılmaz iyileştirici gücünü öğrendim." dedi.



