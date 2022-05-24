Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Affetmenin iyileştirici gücü! ''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

Affetmenin iyileştirici gücü! ''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

24.05.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sharlene Lucas 26 yıl önce 22 yaşındayken bir banka ATM'sinin önünde uyuşturucu bağımlısı bir adam tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölümünden yıllar sonra annesinin katiline ulaşan kızı Mariah bugün, annesini öldüren Jason Clark'ı en yakın arkadaşı olarak tanımladı.

Affetmenin iyileştirici gücü! ''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

1993 yılının Nisan ayında uyuşturucu bağımlısı Jason Clark tarafından para için bıçaklanarak öldürülen Sharlene Lucas henüz 22 yaşındaydı. Genç kadın ölümünün ardından küçük bir kız çocuğunu da geride bırakmıştı. İşlediği cinayetten dolayı hüküm giyen Clark, bugün garip bir şekilde Sharlene'in kızı Mariah'nın en yakın arkadaşı.

SONRADAN ÖĞRENDİ

Annesi öldüğünde 15 aylık bir bebek olan Mariah, 7 yaşında babasının hapse girmesinin ardından amcasının gözetimi altına alındı ve annesinin ölümüne dair hikayeyi de ancak bu noktada öğrendi. 12 yaşına geldiğinde ise yengesi sonunda onunla annesinin katilinin kimliğini paylaştı. Mariah o zaman daha fazla detay bilmek istemediğine karar verdi ama bu her zaman zihnini meşgul etti.

Her satırı kan dondurdu! Kocasını öldürüp elektrikli testereyle parçalara ayırdıHer satırı kan dondurdu! Kocasını öldürüp elektrikli testereyle parçalara ayırdı

ANNESİNİN İSTEĞİYDİ

Ancak 23 yaşında geçirdiği bir diş ameliyatında işlerin ters gitmesi üzerine komaya giren Mariah, bu süreçte sık sık annesinin rüyalarına girdiğini ve onunla bir çeşit iletişim kurmaya çalıştığını anlattı. İddiasına göre annesi ondan katiline erişmesini istiyordu.

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldüİlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

''KENDİNİ AFFET''

MARİAH

Mariah komadan çıktığında, aile üyelerinin öfkeli itirazlarına rağmen, annesinin katili Jason Clark'a ulaşmayı denedi. Ona beş sayfalık bir mektup yazdı ve "Seni affediyorum ve senin de kendini affetmeni istiyorum" dedi. Bir ay sonra, bir yardım kuruluşunun yönetici direktörü mektubuna yanıt verdi ve ona şartlı tahliyeyle serbest bırakılacak olan Jason ile bir görüşme teklif etti.

2 yaşındaki oğlunu banyoda boğduktan sonra teslim oldu! “Şeytanlar onu öldürecekti”2 yaşındaki oğlunu banyoda boğduktan sonra teslim oldu! “Şeytanlar onu öldürecekti”

'AFFETMENİN GÜCÜ'

Görüşmede yoğun bir yüzleşme yaşayan ikili saatler süren buluşmalarının ardından yemeğe çıktılar ve o günden beri çok yakın bir dostluk kurdular. Clark, Mariah'nın çocuklarıyla bile tanıştı. Şimdi hapishane reformu konusunda hayır kurumlarıyla birlikte çalışan Mariah "Jason sayesinde affetmenin inanılmaz iyileştirici gücünü öğrendim." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...
Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...
Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdilerAkılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

Seks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılar!

Seks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılar!

İlginizi Çekebilir

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

Sahnedeki hareketleri ve kıyafeti olay oldu!

Sahnedeki hareketleri ve kıyafeti olay oldu!

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Benzine ödediği parayı paylaşıp isyan etti! Yorumlar kızdırdı

Benzine ödediği parayı paylaşıp isyan etti! Yorumlar kızdırdı

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.