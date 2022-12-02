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Afganistan'da silahlı saldırı! Pakistan büyükelçiliğini hedef aldılar

02.12.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın Kabil kentindeki Pakistan Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir Pakistan güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

Afganistan'da silahlı saldırı! Pakistan büyükelçiliğini hedef aldılar

Afganistan'ın başkenti Kabil kentindeki Pakistan Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından Kabil Polisi Sözcüsü Khalid Zadran yaptığı açıklamada, "Öğleden sonra Kabil kentine bağlı Karte Parwan bölgesinde bir binadan Pakistan Büyükelçiliği’ne doğru ateş açıldı. Bu binada bir zanlı tutuklanırken, iki adet silah ele geçirildi. Güvenlik güçleri bu konuda ciddi bir soruşturma başlatmış olup, sonuçları daha sonra paylaşılacaktır." dedi.

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HEDEF ALINAN İSİM AÇIKLANDI

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Pakistan'ın Kabil Misyon Şefi Maslahatgüzar Übeyd ur-Rahman Nizamani'nin hedef alındığı belirtildi.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi de yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Kabil’deki Pakistan Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadığını, diplomatik misyonların güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. (İHA)

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