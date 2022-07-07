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Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızından Taliban sorusu! “Neden şaşırıyorsunuz?”

07.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın tek yetişkin film yıldızı Yasmeena Ali, geçtiğimiz aylarda ülkesinde yaşadıklarından ve ailesini terk etmek zorunda kalma sürecinden bahsetmişti. Sosyal medya hesabından tamamen çıplak çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ali, Taliban sorusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızından Taliban sorusu! “Neden şaşırıyorsunuz?”

Kendisini feminist seks akvisti olarak tanımlayan Ali, 19 yaşındayken ailesinin onu zorla evlendirmek istemesi üzerine ülkesinden kaçarak İngiltere’ye yerleştiğini ve ailesinden kimseyle görüşmediğini anlatmıştı. Yaklaşık 9 yıldır İngiltere’de yaşayan ve yetişkin film yıldızı olarak popülerleşmeyi başaran Ali, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Taliban’ın kadınlar üzerindeki baskılayıcı tavrını bir kez daha hatırlattı.

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“DEĞERSİZLEŞTİRİLDİ”

kapak taliban

Ergenlik dönemlerinde Afganistan’da yaşayan Yasmeena Ali, Taliban’ın özgürlüklerini kısıtladığını ve baskı altında yetiştiğini ifade etti. Çocukluğunda yetiştiği ortamdan kaçarak İngiltere’ye yerleşen Ali, ülkesinde erkeklerin gözünde kadınların değersizleştirildiğini söyledi. Afganistan’da yaşadığı dönemde devamlı olarak çevresindeki insanların dayak yediğini, cezalandırıldığını ve genç kızların zorla evlendirildiğini söyleyen Ali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Tamamen çıplak bir şekilde kameralara poz veren Ali gönderisine, “Afganistan’da kadınların durumu hakkında ne biliyorsunuz? İnsanlar olarak neden Taliban’ın kadınları peçe takmaya zorlamasına şaşırıyorsunuz?” notunu ekledi.

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! &quot;Taliban hakkımda her şeyi biliyor&quot;Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! "Taliban hakkımda her şeyi biliyor"


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