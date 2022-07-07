Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızından Taliban sorusu! “Neden şaşırıyorsunuz?”

Kendisini feminist seks akvisti olarak tanımlayan Ali, 19 yaşındayken ailesinin onu zorla evlendirmek istemesi üzerine ülkesinden kaçarak İngiltere’ye yerleştiğini ve ailesinden kimseyle görüşmediğini anlatmıştı. Yaklaşık 9 yıldır İngiltere’de yaşayan ve yetişkin film yıldızı olarak popülerleşmeyi başaran Ali, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Taliban’ın kadınlar üzerindeki baskılayıcı tavrını bir kez daha hatırlattı.

“DEĞERSİZLEŞTİRİLDİ”

Ergenlik dönemlerinde Afganistan’da yaşayan Yasmeena Ali, Taliban’ın özgürlüklerini kısıtladığını ve baskı altında yetiştiğini ifade etti. Çocukluğunda yetiştiği ortamdan kaçarak İngiltere’ye yerleşen Ali, ülkesinde erkeklerin gözünde kadınların değersizleştirildiğini söyledi. Afganistan’da yaşadığı dönemde devamlı olarak çevresindeki insanların dayak yediğini, cezalandırıldığını ve genç kızların zorla evlendirildiğini söyleyen Ali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Tamamen çıplak bir şekilde kameralara poz veren Ali gönderisine, “Afganistan’da kadınların durumu hakkında ne biliyorsunuz? İnsanlar olarak neden Taliban’ın kadınları peçe takmaya zorlamasına şaşırıyorsunuz?” notunu ekledi.



