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Afili Aşk hayranlarına kötü haber! Afili Aşk 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 09.08.2019 02:03 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen romantik komedi dizisi Afili Aşk, ekrana bir hafta ara veriyor. Peki Afili Aşk yeni bölüm neden yok? İşte Afili Aşk'ın yeni bölüm yayın tarihi ve fragmanı.

Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı, Kanal D'nin yaz dizisi Afili Aşk'ın 10. yeni bölümü gelecek hafta ekrana gelmeyecek.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği dizi, Kurban Bayramı nedeniyle ekrana bir hafta ara verecek. Afili Aşk, yeni bölümüyle 21 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kerem, Ayşe'nin matematik hocasını görünce şok oluyor!

Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar. Hislerinin karmaşası içinde boğulan ikili, birbirlerinden hoşlandıklarını kendilerine bile itiraf etmekten kaçınıyorlar!

Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor! Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor!

Afili Aşk yeni bölümüyle 21 Ağustos Çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de!

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