Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'li Yalı Çapkını'nda inanılmaz hata! Sosyal medyada gündem oldu

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını son olarak 30. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümündeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizide; Orhan ve Ferit'in büyük kavgası esnasında Ferit çileden çıkınca Orhan kendini tutamayıp Ferit'e 'Yeter kes sesini artık' diyerek tokat atıyor. Tam bu esnada ise dizinin set ekibinden birisi kadraja giriyor.

Bu sahne sosyal medyada paylaşılarak; 'Sosyal medyada fanlarınıza beğeni vereceğinize işinize odaklanın', 'İkinci sezon yönetmen değişikliği olabilir', 'Bu nasıl bir sorumsuzluk ya', 'Sahneye Diriliş Ertuğrul'dan konuk almışlar' gibi yorumlar yapıldı.

YENİ BÖLÜM TANITIMI GELDİ

Dizinin heyecanla beklenen 31. yeni bölüm tanıtımı da geldi. Halis Korhan'ın boşanma davasını açmasıyla birlikte Ferit ile Seyran'ın zor duruma düşmesi ve dedesinden Ferit'e "Bu işin dönüşü olmaz" uyarısı yaptığı anlar damga vurdu.



