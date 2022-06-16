Afrika ülkesinde kanlı saldırı! 86 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda ölen sivillerin sayısı 86'ya çıktı.

Hükümetten yapılan açıklamada, cumartesiyi pazara bağlayan gece Seytenga ilçesine kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerden 7'sinin daha cesedine ulaşıldığı ve ölü sayısının 79'dan 86'ya ulaştığı kaydedildi.

Seytenga ilçesinde 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi. (AA)

