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Afrika ülkesinde kanlı saldırı! 86 kişi hayatını kaybetti

16.06.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkesi Burkina Faso'daki saldırıda ölenlerin sayısı 86'ya ulaştı. Öte yandan ülkedeki silahlı saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Afrika ülkesinde kanlı saldırı! 86 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda ölen sivillerin sayısı 86'ya çıktı.

Hükümetten yapılan açıklamada, cumartesiyi pazara bağlayan gece Seytenga ilçesine kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerden 7'sinin daha cesedine ulaşıldığı ve ölü sayısının 79'dan 86'ya ulaştığı kaydedildi.

Seytenga ilçesinde 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso
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