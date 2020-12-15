MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Afrika'ya tatile giden Demi Rose'dan paylaşımlar

Afrika'ya tatile giden Demi Rose'dan paylaşımlar

15.12.2020 10:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Afrika'ya tatile giden Demi Rose'dan paylaşımlar

Maldivler'den çıkmayan kıvrımlı model Demi Rose bir değişiklik yaptı ve soluğu Afrika'da aldı. Salgını umursamayan ünlü isim paylaşımlarıyla olay oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Demi Rose yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ibiza ve Maldivler arasından mekik dokuyan Rose bir farklılık yaptı ve Afrika'ya gitti.

Rose Afrika'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeyi başardı.

36849590-9053777-image-a-7_1607996542985

Göğüslerini sergilediği bir mayoyla poz veren Demi Rose hayranlarını mest etti.

36849350-9053777-image-a-4_1607996475407

Demi ayrıca gün boyunca Instagram'da birkaç fotoğraf daha paylaşarak, yürüyüşe çıktığını ve gorillerin yanı sıra küçük bir köy gördüğünü de hayranlarına gösterdi.

36802394-9049661-Peachy_The_influencer_25_highlighted_her_jaw_dropping_curves_as_-a-44_1607904089636

Demi Afrika'daki pozlarını bununla bırakmadı. Seksi bir kıyafet giyen ve tangasını da göstermek isteyen Demi Rose verdiği pozlarla gittiği her yerde farkını ortaya koyuyor.

36802392-9049661-Sensational_Demi_Rose_commanded_the_attention_of_her_social_medi-m-5_1607911222423

Serengeti Ulusal Parkı'nın önünde poz veren Demi Rose beğeni toplarken bazı takipçileri ise bu pozları abartı buluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Yılbaşındaki sokağa çıkma yasağını duyunca...Yılbaşındaki sokağa çıkma yasağını duyunca...
Listeler alt üst oldu... Kıyasıya reyting mücadelesi! Listeler alt üst oldu... Kıyasıya reyting mücadelesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira desteği müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira desteği müjdesi

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Çıplak videosu Whatsapp'a düşmüştü! Olay paylaşım

Çıplak videosu Whatsapp'a düşmüştü! Olay paylaşım

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Diğer Haberler

Şeyma Subaşı plajda öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Akif filmiyle geri dönmeye hazırlanan Mine Çayıroğlu yıllara meydan okuyor!

Zaman ona işlemiyor! Yıllar geçse de o aynı...

Alişan paylaştı! Buse Varol'un Bir Başkadır Meryem taklidi olay oldu

Taklidi sosyal medyayı salladı

Deniz Seki'nin paylaşımı olay oldu

Deniz Seki'nin paylaşımı olay oldu

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının ardından Hülya Açıkgöz'den açıklama

Ablası açıklama yaptı! 'Biz kardeşiz, aileyiz'

Blu TV'den kaldırılan Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu merak konusu oldu

Dizisi erotik bulundu! Pozları olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.