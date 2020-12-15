Afrika'ya tatile giden Demi Rose'dan paylaşımlar

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Demi Rose yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ibiza ve Maldivler arasından mekik dokuyan Rose bir farklılık yaptı ve Afrika'ya gitti.

Rose Afrika'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeyi başardı.

Göğüslerini sergilediği bir mayoyla poz veren Demi Rose hayranlarını mest etti.

Demi ayrıca gün boyunca Instagram'da birkaç fotoğraf daha paylaşarak, yürüyüşe çıktığını ve gorillerin yanı sıra küçük bir köy gördüğünü de hayranlarına gösterdi.

Demi Afrika'daki pozlarını bununla bırakmadı. Seksi bir kıyafet giyen ve tangasını da göstermek isteyen Demi Rose verdiği pozlarla gittiği her yerde farkını ortaya koyuyor.

Serengeti Ulusal Parkı'nın önünde poz veren Demi Rose beğeni toplarken bazı takipçileri ise bu pozları abartı buluyor.

