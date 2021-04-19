After Life 3. sezon çekimlerine başlandı

ivri dili ve eşsiz mizah anlayışıyla tanınan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais‘in imzasını taşıyan Netflix dizisi After Life, nisan ayında 2. sezonuyla ekranla geri döndü. 2019 yılında yayınlanan ilk sezonuyla geniş izleyici kitlesine ulaşan dizi, 2. sezonunda da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

24 Nisan’da 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Netflix, yeni sezonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra Netflix’ten 3. sezon onayı almıştı.

İlk sezon bittikten sonra zaman kaybetmeden 2. sezon için hazırlıklara başlayan Gervais, 2. sezondan sonra da pek zaman kaybetmedi. Başarılı komedyen, 3. sezon için hazırlıklara başladığını Instagram hesabından paylaştığı bir görsel ile duyurmuştu. Şimdi ise After Life dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonunun çekimlerinin başladığı haberini yine aynı şekilde Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Gervais, aynı zamanda geçtiğimiz yılın temmuz ayında The Mirror‘da yayınlanan bir röportajında sevilen dizinin dördüncü bir sezonunun olmayacağını belirtmişti. Gervais’in senaryolarını yazmaya başladığı 3. sezonun ne zaman izleyici ile buluşacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

AFTER LİFE KONUSU

Eşi Lisa’yı kaybettikten sonra yaşama amacını yitiren ve artık hiçbir şeyi umursamadığı için aklına gelen her şeyi yapmaya ve söylemeye başlayan Tony’ye odaklanan dizi, 2. sezonunda da izleyicileri acı tatlı bir yolculuğa çıkardı.



