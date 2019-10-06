HABER

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 21:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da mesire alanını temizleyen işçi, 35- 40 yaşlarında kadın cesedi buldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının ölüm sebebi araştırılıyor.

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar'ın merkez Kanlıca Mahallesi’ndeki Hıdırlık Mesire Alanı’nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli işçi, saat 15.00 sıralarında yerde bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Temizlik işçisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadın cesediyle karşılaştı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cesedin etrafına kimseyi yaklaştırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu yerde ve etrafında inceleme yaptı.

KADININ KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Kimliği henüz tespit edilemeyen, 35- 40 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Afyonkarahisar Belediyesi cenaze nakil aracıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kadının ölüm sebebi ve kimliği araştırılıyor.

(DHA)

Dehşet 5 gün sonra ortaya çıktı! Kayıp ihbarında bulunulan kişiyi oğlu öldürmüşDehşet 5 gün sonra ortaya çıktı! Kayıp ihbarında bulunulan kişiyi oğlu öldürmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kadın cesedi ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

ABD Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Özür diliyoruz

ABD Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Özür diliyoruz

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Tam 21 yıldır bir çocuğun akciğerleri ile nefes alıyor

Türkiye ve dünyada ilk kişi!

Düzce'de otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.