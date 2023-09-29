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Ağabeyinin husumetlisini öldürmüştü! Dehşete düşüren sözler: 'Oğlum olmasaydı beni zaten öldürürdü'

29.09.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de Emir Efe Aydoğan (19), evlerine gelen ağabeyinin husumetlisi Suat Akarsu'yu (24), bıçakla öldürdü. Aydoğan savunmasında, “Bıçağı alıp rastgele savurdum. Kastım olmamasına rağmen bıçak Suat’a isabet etmiş. Zaten Suat yere düşünce anladım ve bıraktım” dedi. Diğer tutuklu sanık baba Erol Aydoğan (54) ise “Oğlum beni korumak istedi. Oğlum olmasaydı beni zaten öldürürdü” diye konuştu. İşte detaylar...

Ağabeyinin husumetlisini öldürmüştü! Dehşete düşüren sözler: 'Oğlum olmasaydı beni zaten öldürürdü'

Eskişehir’de oturan Suat Akarsu geçen haziran ayında, husumetlisi Erol Aydoğan'ın Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre; sokakta çıkan tartışmada ikili birbirlerine küfretti. Sesleri duyup, evden inen Erol Aydoğan'ın oğlu Emir Efe Aydoğan, çıkan arbedede Suat Akarsu'yu bıçakladı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, kurtarılamadı. Gözaltına alınan baba ile oğlu, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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'SUAT'IN AĞABEYİMLE SORUNU VARMIŞ'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin hazırladığı iddianameyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede baba ve oğlu hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Emir Efe Aydoğan (19) ile babası Erol Aydoğa (54) katıldı. Duruşmada öldürülen Suat Akarsu’nun yakınları ile taraf avukatları yer aldı.

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Sanık Emir Efe Aydoğan hakim karşısındaki ilk savunmasında, babasını ve kendini korumak üzerine hareket ettiğini ifade ederek, “Suat’ı mahalleden tanırım ama bir samimiyetim yok. Olay gecesi evde uyurken zil çaldı. Uyanıp camdan baktığımda Suat’ın geldiğini görüp babamı uyandırdım. Babam da ‘sen uyu ben bakarım’ deyip dışarı çıktı. Bir süre sonra dışarıdan bağırma sesleri duydum. Camdan baktığımda Suat babama bıçakla saldırıyordu. Panikledim ve bıçak alıp evin önüne koştum. Suat’ın babamı öldüreceğinden endişelendim. Babam elleriyle kendini savunmaya çalışıyordu. Ben de babamı kenara çekip Suat’a tekme attım. Bu sırada Suat’ın arkadaşı Aykut arkamdan sarıldı ve Suat’a ‘vuracaksan vur artık şunu’ deyip küfürler etti. Suat, bıçağı savurunca göğsüm çizildi. Can havliyle Aykut’tan kurtuldum. Bıçağı alıp rastgele savurdum. Kastım olmamasına rağmen bıçak Suat’a isabet etmiş. Zaten Suat yere düşünce anladım ve bıraktım. Babamlar Suat’ı kendi arabasına aldı ve hastaneye götürdüler. Suat’ın aslında ağabeyim ile bir sorunu varmış fakat ne olduğunu bilmiyorum. Kimseyi öldürmek istemedim, kendimi korumaya çalıştım” dedi.

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'OĞLUM OLMASAYDI BENİ ZATEN ÖLDÜRÜRLERDİ'

Diğer tutuklu sanık Erol Aydoğan ise oğlunun kendisini korumaya çalıştığını belirterek, “Evde yatarken büyük oğlum Aytaç beni aradı. Aytaç uzun yol şoförü olduğu için gece yoldaydı. Suat’ın kendisini aradığını küfür ve tehditlerde bulunduğunu söyledi. Beni de mahallede dikkatli olmam konusunda uyardı. Sonra beni kayıtlı olmayan bir numara aradı. Telefonu açınca Suat olduğunu anladım. Suat telefonda bana Aytaç ile tartıştıklarını, oğlumun ona hakaret ettiğini ve bunu kaldıramadığını söyledi ve konuşup telefonu kapattık. Aytaç ile Suat daha önce küfürleşmişler sanırım. Aralarındaki olaya dair bildiğim şey bu. Ben uyurken küçük oğlum Emir beni uyandırdı, Suat’ın geldiğini söyledi. Kapıya çıkınca Suat elindeki bıçağı bana doğru sallamaya başladı. Sonra oğlum Emir geldi. Olay sırasında bende bıçak yoktu. Oğlum beni korumak istedi. Oğlum olmasaydı beni zaten öldürürlerdi” diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)

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