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Ağda kayıtlı değil hatası neden olur? Ağda kayıtlı değil hatası nasıl çözülür?

12.10.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil cihazların günlük hayattaki kullanımı ve yeri genişledikçe bilgisayarlar üzerinden yapılan birçok işlem mobil cihazlar aracılığı ile yapılmaktadır. İnternet üzerinden her türlü işlemin de yine mobil cihazlar ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak türlü sebebe bağlı olarak bağlantı sorunları yaşanabilir. Bu sorunlardan biri de ağda kayıtlı değil hatası ile karşılaşılmasıdır. Ağda kayıtlı değil hatası neden olur, çözümü nedir?

Ağda kayıtlı değil hatası neden olur? Ağda kayıtlı değil hatası nasıl çözülür?

İçindekiler

  • Ağda kayıtlı değil hatası nedir?
  • Ağda kayıtlı değil hatası neden olur?
  • Ağda kayıtlı değil hatası çözümü nedir?

Mobil cihazlarda, akıllı telefonlarda en sık karşılaşılan sorunlardan biri de ağda kayıtlı değil hatası almaktır. Bu hata farklı sebepler yüzünden görülüyor olabilir. İnternet kullanıcısı yeni bir cihaz aldığında bu sorunu yaşayabilir.

Genel olarak cihaza format atmak bu sorunun en sık kullanılan çözüm yöntemlerinden biridir. Ancak telefonun ayarlarını sıfırlamadan da bu mobil ağ hatasını gidermek mümkündür.

Ağda kayıtlı değil hatası nedir?

Özellikle mobil cihazlarda en sık görülen hata şeklidir. Bu hata ortaya çıkıyorsa telefon, nedeni belli olmayan bir sebepten ötürü baz istasyonu ile bağlanmakta sorun yaşıyor demektir. Android telefonlarda daha çok yaşanan bir sorundur.

Ağda kayıtlı değil hatası neden olur?

Orijinal olmayan bir cihaz kullanılıyorsa ya da cihazın IMEI numarası kopyalanmışsa bu sorun yaşanabilir. SIM kart kaynaklı bir sorun yaşanıyor da olabilir. Sorunun SIM karttan kaynaklanmadığından emin olmak için SIM kartı çıkartıp yeniden takmak gerekir.

Ağda kayıtlı değil hatası çözümü nedir?

İlk yapılması gereken işlemlerden biri de SIM kart kontrolüdür. Çünkü sorun SIM kartın takılı olmaması ya da temasının kesilmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Cihazı kapatıp açmak ya da ağ bağlantılarını keserek yeniden bağlanmak çözüm için ilk denenecek yollar arasındadır. SIM kartta herhangi bir problem görülmezse ağ ayarlarını kontrol etmek gerekir.

Ağda kayıtlı değil hatası alınıyorsa şu işlemler yapılarak sorun çözülebilir:

  • Cihazın bataryası çıkarılır. On dakika boyunca cihaz kapalı tutulmalıdır. Daha sonra batarya tekrar takılır ve cihaz açılır. Açıldıktan sonra birkaç dakika daha beklenmelidir.

  • Bataryası takılmadan önce cihazın SIM kartı takılır ve cihaz tekrar açılır.Birkaç dakika beklenir.

  • Cihaz kapatılmadan Ayarlar menüsüne girilir. Mobil ağlar menüsünden ağ operatörleri seçeneğine dokunulur. GSM seçeneği seçilir. Alt kısımda yazan ağları ara seçeneğine dokunulur. Biraz beklenir. Ağlar cihazı bulduktan sonra kullanılan operatör seçilir. Kayıt işlemi için bir süre daha beklenmelidir. Ağ kaydı yapıldı uyarısı gelecektir. Bu uyarının ardından cihaz yeniden başlatılmalıdır. Sorun bu şekilde giderilecektir.
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akıllı telefon Ağ yöneticisi mobil
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