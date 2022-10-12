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0xc00007b hatası neden olur? Windows 0xc00007b hatası nasıl çözülür?

12.10.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Windows işletim sistemi ile çalışan bilgisayarların kullanıcıları, yükledikleri programlar ya da oyunlardan kaynaklı olan çeşitli hatalarla karşılaşabilirler. En yaygın kullanılan işletim sistemi olan Windows kullanıcıları, bazı durumlarda Uygulama Düzgün Şekilde Başlatılamadı hatası alabilir. Bu hatanın kodu 0xc00007b'dir. Kesin bir nedeni olmayan bu hata, birkaç adım uygulanarak çözülebilir. 0xc00007b hatası çözümü nedir?

0xc00007b hatası neden olur? Windows 0xc00007b hatası nasıl çözülür?

İçindekiler

  • Uygulama düzgün olarak başlatılamadı 0xc00007b hatası nedir?
  • 0xc00007b hatası neden olur?
  • 0xc00007b hatası çözümü nedir?

0xc00007b kodlu uygulama hatası popüler oyunların kısa yollarını çalıştırırken görülebilir. Özellikle bilgisayar oyunlarında en çok karşılaşılan sorunların arasındadır. Geçersiz görsel formatı demektir.

Eksik ya da bozulmuş sistem dosyalarından veya uygulama dosyalarından kaynaklı olarak görülür. İndirilen programı veya oyunu yönetici olarak çalıştırmak, bilgisayarı yeniden başlatmak gibi yöntemler, sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Uygulama düzgün olarak başlatılamadı 0xc00007b hatası nedir?

Uygulamanın düzgün olarak başlatılamadığı anlamına gelen hata, 0xc00007b kodu ile verilir. Sorunun ayrıntılarını içerir. Sorunun kaynaklandığı bileşeni ya da uygulamanın bozularak sorun oluşturduğuna dair tüm detayları kullanıcıya iletir. Bu kod ile sistemin içinde farklı yerlerde bulunan uyarılar tetiklenir. Bu yüzden uygun yazılım olmadan kullanıcının sorununu tespit etmek ve düzeltmek mümkün olmayabilir.

0xc00007b hatası neden olur?

Eğer bir kullanıcı 0xc00007b kodlu hatayı alıyorsa sistemin işleyişinde bir sorun var demektir. Windows'un bu sorunla karşılaşma nedeni sıklıkla geçersiz girdilere sahip bir uygulamanın ya da yazılımın bilgisayara yüklenmesi olabilir. Herhangi bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım saldırısı da diğer sebepler arasındadır.

İstenmeden silinen ama gerekli olan bir sistem dosyası da bu hatanın görülmesine neden olabilir. Bir sistem, bir uygulama bileşeni doğru olarak çalıştırılmazsa bu hata kodu ile karşılaşılabilir.

0xc00007b hatası çözümü nedir?

Bu sorun ile karşılaşıldığı zaman yazılımın yayıncısına rapor göndermek ilk uygulanan yöntemdir. Yayıncı bu uyarı ile hata veren yazılımın sonraki sürümlerinde hatanın giderilmesini sağlar. Ancak sorunun giderilmesi için hızlı ve pratik çözümler de bulunur.

Sırasıyla uygulanacak olan bazı adımlar sorunun giderilmesine yardımcı olabilir. İlk olarak bilgisayar yeniden başlatılır. Bu yöntem en çok ve ilk uygulanan yöntemdir. Hata veren uygulamayı yönetici olarak çalıştırmak da başka bir çözüm seçeneğidir.

Bu sorun ile karşılaşmamak için de bazı önlemler alınabilir. Bu önlemler şu şekildedir:

  • Ekran kartı sürücülerini güncel tutmak.
  • Microsoft Visual C++ Redistributable paketlerini güncellemek.
  • Microsoft Net Framework güncellemesi yapmak.
  • DirectX sürümünü en güncel sürümde tutmak.
  • Hata veren uygulamayı ya da oyunu silip yeniden yüklemek.
  • Windows güncellemesi yapmak.


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uygulamalar uygulamalar açılmıyor
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