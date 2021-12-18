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Ağrı'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı! Geriye hayat hikayesi kaldı

18.12.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da, sürücüsü aşırı hız yapan bir otomobil, önce başka bir araca daha sonra traktöre ve yol kenarında bekleyenlere çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada bir kişi de hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden Aslan Tok'tan (60) geriye ise buruk yaşam hikayesi kaldı.

Mynet Özel / Ağrı'daki feci kaza, aşırı hız yapan sürücünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, 60 yaşındaki Aslan Tok hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Tok'tan geriye buruk hayat hikayesi kaldı.

Aslan Tok yaklaşık 40 yıldır kamyon ve TIR şoförlüğü yapıyordu. Önce yakınlarının yanında muavin olarak başlamış, sonra da direksiyona geçmişti. Türkiye'nin her tarafında gitmiş, direksiyon sallamadığı yol kalmamıştı. İran ve Irak'a da seferler yapmış, bunca yıl boyunca hiç kaza yapmamıştı.

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HAYVAN YEMİ ALMAK İÇİN GİTTİ

Aslan Tok önceki gün memleketi Gümüşhane’nin Köse ilçesinden yola çıktı. Ağrı’daki bir şeker fabrikasının atıklarından yapılan hayvan yemi almak için yollardaydı. Ağrı’daki fabrikaya geldi. Yükleme yapılması için aracını fabrikadaki sıraya koydu. Kendisi de yolun kenarında beklemeye başladı. Kamyonu doldurulduktan sonra tekrar Gümüşhane’ye geri dönecekti.

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AŞIRI HIZLA GELİP, FACİAYA NEDEN OLDU

O sırada Şeker Fabrikası yakınlarında aşırı hızla geçen bir araç önce yol üstündeki başka bir araca, ardından da oradaki bir traktöre çarpıp savruldu. O sırada orada bekleyen Aslan Tok da savrulan aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.

Yıllardır uzun yol şoförlüğü yapan Tok kazasız belasız geçirdiği yılların ardından dikkatsiz, özensiz ve ağır kusurlu bir sürücünün kurbanı oldu.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Tok’un cenazesi memleketi Gümüşhane’nin Köse ilçesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ağrı
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