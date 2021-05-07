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Ağrı’nın içerisinde saklanan doğal güzellik Bekiran Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da bulunan ve doğanın içerisinde saklı bir cenneti anımsatan Bekiran Şelalesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Ağrı’nın içerisinde saklanan doğal güzellik Bekiran Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde bulunan ve 6 metre yüksekliğiyle kendine hayran bırakan Bekiran Şelalesi, yemyeşil doğanın ortasında saklı bir cenneti andırıyor. Eriyen kar sularıyla birlikte coşan ve akan suyunun sesiyle doğanın sesine renk katan Bekiran Şelalesi, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için bir kaçış noktası olurken, fotoğraf severlere de doğal bir stüdyo imkanı sunuyor.

şelale

Dinlenmek ve kalabalıktan uzak kalmak için Bekiran Şelalesine gelen Çiğdem Doğan, şelalenin sesi ve manzarasıyla stresten arındığını belirterek, “Burası Bekiran Şelalesi. İki köy arasında kalmış saklı bir cennet resmen. O kadar güzel ki hem sesi huzur veriyor hem de manzarası bize görsel bir şölen sunuyor. Bizde bugün buraya geldik. Bu eşsiz manzarayı görüntülemek istedik. Harika fotoğraflar çektik. Tüm vatandaşların buraya gelmesini tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı
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