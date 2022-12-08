Ağrıdan duramayıp hastaneye koştu! Kulağının içinden yüzlerce kurtçuk çıkınca doktorlar bile şaşkına döndü

Bir hafta boyunca devam eden yoğun şikayetleri sonucu 64 yaşındaki isimsiz hasta soluğu Portekiz'in Matosinhos kentindeki Pedro Hispano Hastanesinde aldı. Yapılan tetkikler, hastanın kulağının, kulak kanalını tıkayan çok sayıda hareketli larva ile dolu olduğunu ortaya çıkardı. Hatta doktorlar, kulak zarının bir kısmının aslında larvalar tarafından delindiğini fark ettiler.

ÇEŞİTLİ YOLLARLA TEDAVİ EDİLDİ

Kurtçukların tıbbi kıskaçlar yardımıyla kulaktan çıkarılmasının ardından, hastanın kulağı temizlendi ve hasta antibiyotikli kulak damlaları, solüsyonlar ve ağız yoluyla alınan antibiyotiklerle tedavi edildi. Doktorlardan biri olan Catarina Rato larvaların yapısının daha çok Yeni Dünya solucan sineği olarak tanınan ve larvalarının da sıcakkanlı hayvanların canlı dokularını yemesiyle bilinen bir asalak sinek türü olduğunu açıkladı.

ÖLEBİLİRDİ

Dişiler, genellikle hayvanlardaki yaraları hedef alarak, açıktaki canlı ete 250-500 yumurta bırakabilir ve kurtçuklar da daha sonra yumurtadan çıkıp çevredeki ete gömülerek onunla beslenebilir. Yara ile oynanırsa kurtçuklar daha derine iner, bu nedenle "vida kurdu" adı verilir. Bu ilerleme o kadar aşırı olabilir ki bedenine tutunduğu canlı ölür.

Neyse ki, hasta bunu yaşamayacak kadar erken hastaneye ulaşıp gerekli tıbbi tedaviyi aldı. Ancak olayın şaşkınlığı atmak da bir o kadar zor olacaktı.