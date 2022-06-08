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Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler hangileri?

08.06.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağışıklık sistemi hakkında genel bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Vücudu hastalıklara karşı koruyan ve dengede tutan bağışıklık sistemi güçlü olduğunda siz de genel olarak sağlıklı olursunuz. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için genel olarak vitamin takviyesi tercih ediliyor. Peki, besinler bağışıklık sistemini güçlendirebilir mi? Hastalıkları önlemek ve sağlıklı kalmak için ne yememiz gerektiğine bakıyoruz.

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler hangileri?

Yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendirebilir mi? Bu düşünce aklınızdan geçtiyse, yalnız değilsiniz. Virüs ve enfeksiyonlardan uzak durmak için en çok dikkat edilmesi gereken konu kişisel hijyendir. Ellerinizi iyice yıkayın. Yüzeyleri sterilize edin. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın. Ancak çoğumuz vücudumuzun sürekli hastalanmasını önlemek için ne yiyeceğimizden emin değiliz.

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Gıda markaları tarafından kullanılan pazarlama hilelerine kapılmak kolaydır. Sonuçta, bağışıklığımızı güçlendirebilecek ve tüm sağlık sorunlarımızı çözebilecek tek bir süper gıda veya takviye olduğunu düşünmek rahatlatıcı. Ama gerçekte, bundan çok daha karmaşık.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN VİTAMİNLER

Bazı vitaminlerin bağışıklık sistemimizi güçlendirebileceği doğrudur. Ama aynı zamanda vücudumuz, karmaşık ihtiyaçları olan karmaşık makinelerdir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenmeye bağlı kalmak, sağlığımız için vitamin takviyesi yapmaktan çok daha faydalı olabilir. Bu nedenle, gıdaların bağışıklık sistemini gerçekten güçlendirip güçlendirmediğini öğrenmek istiyorsanız neler yemeniz gerektiğini anlatacağız.

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MEYVELER

Meyveler besin değeri en yüksek besin gruplarından biridir. Vitaminler, mineraller ve biyolojik olarak aktif birçok farklı bileşikle dolular, bağışıklık sistemini çelik gibi sağlam hale getirebilirler. Meyvelerin hepsinde sağlığınıza faydalı içerikler bulunur.

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Bazı meyveler diğerlerinden daha güçlü bağışıklık koruyucu özelliklere sahip olabilir. Portakal, limon ve misket limonu gibi turunçgiller, bağışıklık sistemini güçlendirebilecek meyvelere mükemmel bir örnektir. Viral ve bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için rutin olarak kullanılan bir besin olan C vitamininin en iyi kaynaklarından biri olarak bilinirler. Ancak onları bu kadar etkili yapan tek bileşik bu değil. Turunçgiller flavonoidler, özellikle hesperidin açısından da zengindir. Hesperidin, iltihaplanma ve solunum virüsleriyle savaşan güçlü bir antioksidandır.

SEBZELER

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız, en iyi yollardan biri diyetinize daha fazla sebze eklemektir. Meyvelere benzer şekilde, bu besin grubu yüksek dozda vitamin, mineral ve bitkisel besin sağlar. Aynı zamanda, bağırsaklarımızda yaşayan iyi bakterileri besleyen bileşikler olan lif ve prebiyotikler için harika bir kaynaktırlar. Bağırsak sağlığımızı kontrol altında tutmak da bağışıklık tepkilerimiz üzerinde faydalı bir etkiye sahip olacaktır. Enfeksiyondan uzak kalma şansınızı en üst düzeye çıkarmak için diyetinize birçok farklı sebze türü ekleyin.

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MÜKEMMEL C VİTAMİNİ KAYNAKLAR

Kırmızı dolmalık biber ve acı biber, neredeyse narenciye meyveleri ile aynı seviyede olan harika bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca kapsaisin adı verilen bir alkaloid içerirler.

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Brokoli, lahana, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi turpgillerden sebzeler de daha güçlü bir bağışıklık sistemine katkıda bulunabilir. Yüksek düzeyde C ve E vitamini ve ayrıca glukozinolat adı verilen bileşikler içerirler.

MANTAR

Mantarların bağışıklık güçlendirici özelliklerine artan bir ilgi var. Bu besin grubu, her ikisi de bağışıklık sağlığımızda önemli bir role sahip olan bol miktarda selenyum ve B vitamini sağlar. Ayrıca mantarlar, oldukça spesifik immünomodülatör ve anti-kanser proteinleri içerir.

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FERMENTE GIDALAR

Fermente yiyecek ve içeceklerin uzun bir geçmişi vardır. İnsanlar tarafından tüketilen ilk işlenmiş gıda olarak sayılırlar. Fermantasyon süreci, yoğurt, turşu, lahana turşusu veya kimchi gibi gıdaların raf ömrünü, güvenliğini ve lezzetini daha iyi hale getirebilir. Birçok fermente gıda, genellikle probiyotik olarak adlandırılan faydalı canlı bakteri suşları içerir.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler denilince akla ilk gelen deniz ürünleri olmayabilir. Ancak bu yiyecek grubunun sunabileceği çok şey var. Örneğin; yağlı balıklar harika bir omega-3 yağ asitleri, melatonin, triptofan ve poliamin kaynağıdır. Frontiers in Nutrition'da yayınlanan bir incelemeye göre; düzenli balık tüketimi daha iyi bağırsak sağlığına ve romatoid artrit ve sedef hastalığı gibi inflamatuar durumlar geliştirme riskinin azalmasına yol açabilir.

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Karides, ıstakoz, istiridye, midye, tarak, istiridye, yengeç, kril ve salyangoz dahil kabuklu deniz ürünleri önemli miktarlarda bağışıklık uyarıcı biyoaktif peptitler, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içerir. Aslında istiridye, bağışıklık sağlığı ile bağlantılı en iyi çinko kaynaklarından biridir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DÜŞMANLARI

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak istiyorsanız bu gıdalardan uzak durmalısınız.

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  • Rafine şeker içeren yiyecekler,
  • Trans yağlar (kızartmalar, fast-food, hazır pasta vb.),
  • İşlenmiş paketli gıdalar (çikolata, cips gibi paketli atıştırmalıklar),
  • İşlenmiş etler (salam, sosis vb.)
  • Gluten içeren gıdalar (buğday unu, pide, lavaş, ekmek)


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Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi
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