Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hat sanatçısı Mehmed Özçay ile İstanbul’da bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, Özçay’ın Mescid-i Haram’ın genişletme projesindeki hat çalışmalarında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin girişindeki isim levhasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın caminin yeniden ibadete açılması vesilesiyle hediye ettiği hat levhasında imzası bulunduğunu belirtti.

Ersoy, sanatçının eserleriyle medeniyetin estetik birikimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

DÖRT BUÇUK YILLIK EMEK, YAZMA ESER MİRASINA KATILDI

2024 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri arasına alınan Özçay’a sıcak ev sahipliği ve samimi sohbeti için teşekkür eden Ersoy, sanatçının dört buçuk yılda hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif’i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına hediye etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özçay’ın Kurumun çalışmalarına sunduğu katkıları da kıymetli bulduğunu ifade eden Ersoy, sanatçının geleneksel birikimi yeni yorumlarla buluşturarak hat sanatının tesir alanını genişlettiğini kaydetti.

HAT SANATINDAN FOTOĞRAFA UZANAN BİRİKİM

Ersoy, Özçay’ın fotoğraf alanındaki çalışmalarına da paylaşımında yer verdi.

Sanatçının İzzet Keribar ile birlikte gerçekleştirdiği “Ayasofya Fotoğrafları” sergisine, “O Ağaç” başlıklı çalışmasına ve zengin tabiat fotoğrafları arşivine değinen Ersoy, bu birikimin yeni nesillerle buluşmasını sanatın geleceği açısından değerli gördüklerini belirtti.

Ömrünü hüsn-i hat sanatına adayan Özçay’a sağlık ve afiyet dileyen Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hüsn-i hat sanatımızın büyük mirasını ve bu mirasa ömür veren sanatkârlarımızın eserlerini toplumla buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz.”