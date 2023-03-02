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  4. AHBAP Başkanı Haluk Levent açıkladı: Depremde ebeveynini kaybeden üniversite öğrencilerine burs vereceğiz

AHBAP Başkanı Haluk Levent açıkladı: Depremde ebeveynini kaybeden üniversite öğrencilerine burs vereceğiz

02.03.2023 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ilk günlerinden bu yana başkanı ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile bölgede yardım çalışmaları yapan Haluk Levent, Kızılay'dan çadır satın alınması tartışmalarıyla da gündeme gelmişti. Haluk Levent son yaptığı paylaşımda ise depremlerde ebeveynini kaybeden üniversite öğrencilerine 1 yıl boyunca aylık 5 bin TL burs vereceğini duyurdu.

AHBAP Başkanı Haluk Levent açıkladı: Depremde ebeveynini kaybeden üniversite öğrencilerine burs vereceğiz

AHBAP Başkanı Haluk Levent Kahramanmaraş depremlerinde ebeveynlerini kaybeden öğrencilere destek kararı aldıklarını duyurdu.

"AYLIK 5 BİN TL BURS VERME KARARI ALDIK"

Depremlerde ebeveynini kaybeden üniversite öğrencilerine 1 yıl boyunca aylık 5 bin TL burs vereceklerini açıklayan Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize 1 yıl süreli aylık 5 bin TL burs verme kararı aldık. Bu konu ile ilgili burs başvurusu en yakın zamanda 'ahbap.org' sitesinden yayınlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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