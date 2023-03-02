AHBAP Başkanı Haluk Levent açıkladı: Depremde ebeveynini kaybeden üniversite öğrencilerine burs vereceğiz

AHBAP Başkanı Haluk Levent Kahramanmaraş depremlerinde ebeveynlerini kaybeden öğrencilere destek kararı aldıklarını duyurdu.

"AYLIK 5 BİN TL BURS VERME KARARI ALDIK"

Depremlerde ebeveynini kaybeden üniversite öğrencilerine 1 yıl boyunca aylık 5 bin TL burs vereceklerini açıklayan Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize 1 yıl süreli aylık 5 bin TL burs verme kararı aldık. Bu konu ile ilgili burs başvurusu en yakın zamanda 'ahbap.org' sitesinden yayınlanacaktır." ifadelerini kullandı.



