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'Çadır' iddiası sonrası Haluk Levent'in canlı yayındaki sözleri gündem olmuştu! Kızılay'dan yeni 'çadır' ve 'gıda' açıklaması

27.02.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılay ve AHBAP arasındaki çadır konusunda gündem olan iddialardan sonra peş peşe açıklamalar geldi, Haluk Levent de dikkat çeken ifadeler kullandı. Türk Kızılayı yeni bir açıklama yaptı. Kızılay Çadır-Tekstil Grubu’nun asli görevinin Kızılay Derneği’nin ’barınmaya destek’ fonksiyonu gereği çadır stoklarını hep aynı miktarda tutmak olduğu belirtilip "Bu sorumluğunun ardından ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için ücreti mukabili çadır üretimi yapmaktadır" denildi.

'Çadır' iddiası sonrası Haluk Levent'in canlı yayındaki sözleri gündem olmuştu! Kızılay'dan yeni 'çadır' ve 'gıda' açıklaması

Sosyal medyadaki 'Kızılay AHBAP'a çadır sattı" iddiası büyük bir gündem yaratmıştı. Çok konuşulan konunun ardından AHBAP ve Kızılay'dan peş peşe açıklamalar gelmişti. Son olarak AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in canlı yayındaki sözleri de dikkat çekmişti. Bu gelişmelerin ardından Kızılay'dan yeni bir açıklama geldi. Türk Kızılayı, gündemde yer alan çadır ve konserve satışı konuları hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada; Kızılay Derneği, Kızılay Çadır-Tekstil Grubu ve Kızılay Lojistik Grubu’nun ayrımına değinilirken, öte yandan Kızılay Lojistik Grubu’nun öncelikle Kızılay Derneği’nin saha operasyonlarını yürütmek ve ihtiyacı doğrultusunda Kızılay Derneği’ne gıda maddeleri temin etmekle yükümlü olduğu, ardından da diğer talep eden kurum ve kuruluşlara hizmet ürettiği bildirildi. İşte detaylar...

"KIZILAY DERNEĞİ, KENDİSİNE BAĞIŞLANAN HER BİR KURUŞU İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAKTADIR"

Kızılay Derneği’nin insani yardım operasyonlarına odaklı olduğu, Kızılay Yatırım Grubu’nun da bu operasyonların finansmanını sağlamak üzere uzmanlaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar, bu dönüşümü bilmemekten kaynaklanmaktadır. Kızılay Derneği, kendisine bağışlanan her bir kuruşu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu bağışlarla insani yardım malzemesi tedarikini ise bu alanda uzmanlaşmış Kızılay Yatırım Grubu üzerinden yapılmaktadır. Böylelikle daha fazla insana ulaşma imkanına ve sistemin sürdürülebilirliği imkanına kavuşmaktadır."

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"KIZILAY ÇADIR-TEKSTİL GRUBU ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA KENDİSİNDEN TALEP EDEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÜCRETİ MUKABİLİ ÇADIR ÜRETİMİ YAPMAKTADIR"

Açıklamada, Kızılay Çadır-Tekstil Grubu’nun asli görevinin Kızılay Derneği’nin ’barınmaya destek’ fonksiyonu gereği çadır stoklarını hep aynı miktarda tutmak olduğu ifade edilerek, "Bu sorumluğunun ardından ise ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için ücreti mukabili çadır üretimi yapmaktadır. Bunların arasında BM kuruluşları, AFAD, bakanlıklar, STK’lar sayılabilir. Çadır-Tekstil Grubu, bu süreçten ürettiği tüm değeri Kızılay Derneği’ne aktarmakta ve bu girdi insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır" bilgilerine yer verildi.

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"KIZILAY LOJİSTİK GRUBU ÖNCELİKLE KIZILAY DERNEĞİ'NİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA KIZILAY DERNEĞİ'NE GIDA MADDELERİ TEMİN ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR"

Kızılay Lojistik Grubu’nun ise afet, insani yardım, savaş lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası insani yardım sektörünün en büyük lojistik firmalarından biri olduğu bildirilirken, şu ifadeler kaydedildi:

"Bu grup, aynı Çadır-Tekstil Grubu’nda olduğu gibi öncelikle Kızılay Derneği’nin saha operasyonlarını yürütmek ve ihtiyacı doğrultusunda Kızılay Derneği’ne gıda maddeleri temin etmekle yükümlüdür. Bu çalışmasının ardından da diğer talep edenlere hizmet üretmektedir. Hazır gıda, kuru gıda, hijyen setleri, mutfak setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb.lerine tedarik ederken, ürettiği tüm değeri yine Kızılay Derneği’ne aktarmaktadır. Aynı şekilde, Kızılay Sistem Yapı Grubu da öncelik ‘Kızılay Derneği’nde’ olmak üzere talep eden tüm kurum ve kuruluşlara ’yerleşim sistemleri’ yapan bir şirkettir. Bu şirket de ürettiği değerin tamamını Kızılay’a aktarmaktadır. Kamuoyunun bir süredir tartıştığı başlıklar Kızılay Derneği’yle ilgili değil, Kızılay iştirakleriyle, onlardan hizmet talep eden kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkilerdir."

Öte yandan Kızılay Derneği’nin, Türkiye Afet Müdahale Planı’nın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için var gücüyle sahada olduğu da hatırlatılırken, 5 bin Kızılay personeli ile 10 il 65 ilçe 834 noktada paydaşları ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon vatandaşa üç öğün ücretsiz beslenme hizmeti sunduğu, Kızılay Lojistik’in de tüm bu dev operasyona destek verdiği kaydedildi. (İHA)

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