Polis her yerde onu arıyor! Evcil keçiyi kaçırdı, banyoda tecavüz etti

Avustralya’nın Tazmanya kentinde bir keçinin sahibi evcil hayvanının çalınarak cinsel istismara uğradığına yönelik olarak şikayette bulundu. Yerel haberlere göre, Scottsdale Polis Çavuşu Brent O'Mahony, polislerin olayın gerçekleştiğini doğrulamadan önce keçinin veteriner muayesinin yapıldığını belirtti. Resmi şikayeti incelediklerini belirten O’Mahony, “Keçinin sağlığı için endişeler vardı ve soruşturma sürecinin bir parçası olarak veteriner muayenesi yapıldı. Polis, resmi bir şikayette bulunan keçinin sahibiyle görüştü” dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda polis sabah 04.00’dan önce bölgede tespit edilen, uzun boylu ve koyu renk eşofman giyen bir adamı arıyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.



