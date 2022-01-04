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Ahmet Dede kimdir, aslen nereli ve mesleği nedir? MasterChef Ahmet Şef Michelin Guide ödülü nedir?

04.01.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan MasterChef programı için Dublin’den Türkiye’ye gelmiş olan Ahmet Dede'nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Yarışmacıların ve şeflerin ilgi odağı olan isim, Michelin Guide ödülüne sahip olan tek Türk olarak bilinmekte. Peki Ahmet Dede kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? MasterChef Ahmet Şef Michelin Guide ödülü nedir? İşte merak edilenler...

Ahmet Dede kimdir, aslen nereli ve mesleği nedir? MasterChef Ahmet Şef Michelin Guide ödülü nedir?

Masterchef Türkiye programının bu haftaki konuklarından biri Şef Ahmet Dede oldu. Dünyaca ünlü özel bir ödülün de sahibi olan Ahmet Şef'in kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki Ahmet Dede kimdir?

ŞEF AHMET DEDE KİMDİR?

Aslen Türk olan Ahmet Dede, küçük yaşlarda, annesi ile yemekler yapmaya başlamıştır. Üç erkek kardeşin en küçüğü olduğu bilinen Ahmet Dede, bu işi profesyonel olarak yapmaya 25 yaşında karar vermiştir ve İrlanda’ya ise 24 yaşında, eşi sayesinde gitmiştir. Ardından 8 haftalık bir aşçılık okuluna gitmiştir. Hocaları üniversite eğitimi almasını tavsiye etmiştir ve Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne kaydolmuştur. Sonrasında staj yapan isim bu süreçte restoranlarda gönüllü çalışmıştır. Michelin Guide'in, 2021 yılı Büyük Britanya ve İrlanda Michelin yıldızlarını dağıtmasının ardından ödülün birini de Ahmet Dede kazanmıştır.

MİCHELİN GUİDE ÖDÜLÜ NEDİR?

Michelin Kırmızı Rehberi ya da Michelin Rehberi; Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülü olarak bilinmekte. Bazı kriterler çerçevesinde değerlendirilen işletmeler puanlanarak Michelin yıldızı ismi verilen bir sistemle kategorize edilmektedirler.

Buna göre bir lokantanın Michelin yıldızı kazanması ya da yıldız sayısının artması o işletmeye uluslararası bir prestij ve avantaj kazandırdığı gibi yıldızının düşürülmesi ya da alınması ise ciddi bir itibar kaybına sebep olabilmektedir.

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TV8 Masterchef
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