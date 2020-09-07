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Ahmet Deniz Atabay aslen nereli, kimdir? Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kaç yaşında?

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 15:27 | Son Güncelleme

Didim Belediye Bakanı Ahmet Deniz Atabay'ın aslen nereli olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı. Didim Rotary Kulübü ve Didim Yelken Kulübü kuruculuğu da yapan Atabay'ın Didim Turizm Başkanlığı da yaptığı biyografisinde yer alıyor. Hakkında çıkan iddialardan dolayı Ahmet Deniz Atabay'ın memleketini merak edenler haberlerin doğruluğunu da araştırmaya başladı.

Ahmet Deniz Atabay aslen nereli, kimdir? Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kaç yaşında?

Son zamanlarda çıkan taciz iddialarından dolayı Didim Belediye Bakanı Ahmet Deniz Atabay'ın hayatı merak edilmeye başlandı. 1959 yılında İstanbul'da doğan Atabay Kadıköy'de lise eğitimi sonrasında Marmara Üniversitesi'ne devam etti. 30 yaşındayken Didim'e yerleşen Atabay, 1989 yılından bu yana Didim'de yaşamını sürdürüyor. İşte Ahmet Deniz Atabay kimdir, nerelidir detayları...

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY KİMDİR?

1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Deniz Atabay, Kadıkö bölümünde eğitim gördü. Eğitiminin ardından Fransa'ya giderek, Fransızca eğitimini bitirerek Türkiye'ye geri döndü. Türkiye'ye geldikten sonra birçok alanda çalışan Ahmet Deniz Atabay daha sonra 30 yaşındayken Didim'e yerleşti. Didim'e geldikten sonra otel inşa ederek turizm hayatına atıldı.

Daha sonra bu sektörden kopmayarak uzun bir süre; 'Didim Turizm Derneği Başkanlığı'nı yürüten Atabay,'Didim Rotary Kulübü' ve 'Didim Yelken Kulübü' kuruculuğunu üstlendi. Turizm sektörünün ardından politikaya da atılmak isteyen Ahmet Deniz Atabay, 30 Mart 2014 seçimlerinde Didim Belediye Başkanlığı'nı kazanarak bu görevi sürdürmektedir. Belediye başkanlığının yanı sıra turizm sektöründe çalışmalara devam ederek farklı projelere de imza atmaya devam ediyor.

AHMET DENİZ ATABAY'IN ÖZEL HAYATI

Ahmet Deniz Atabay evli mi araştırılıyordu. Evli ve bir erkek iki de kız çocuğu olan Ahmet Deniz Atabay çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce konuşabiliyor. İlk olarak 2014 belediye seçimlerinde aday olan Atabay, 2014 ve 2019 seçimlerini de kazanarak 6 ayldır belediye başkanı olarak Dididm'de görev yapıyor.


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